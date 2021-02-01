Реформисты по-прежнему самые популярные, центристы догоняют EKRE

Дата публикации: Сегодня, 11:46 Просмотрено: 117

В мае наиболее высокую поддержку избирателей по-прежнему имела Партия реформ. Однако среди трех самых популярных политических сил за месяц рейтинг вырос только у центристов.

Иллюстративное фото: eurotopics.net

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то за Партию реформ проголосовали бы 26% избирателей, выясняется из результатов опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

В апреле рейтинг партии премьер-министра составлял 27%.

Оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE) в мае готов поддержать 21% избирателей по сравнению с 23% в апреле.

На фоне спада популярности реформистов и EKRE коалиционной Центристской партии удалось увеличить свою поддержку, которая за месяц выросла с 19% до 20%.

Еще более заметно - сразу на 2% - выросла популярность не представленной в Рийгикогу партии "Эстония 200", за которую в мае готовы голосовать 15% респондентов.

Поддержка социал-демократов выросла с 7% до 8%, а популярность партии Isamaa осталась на уровне 5%.

"Зеленых Эстонии" готовы поддержать 2% избирателей. Партию будущего поддерживают менее 1% респондентов.

Подготовленный фирмой Turu-uuringute AS опрос был проведен с 6 по 11 мая. В нем приняли участие 1002 гражданина Эстонии в возрасте старше 18 лет.

BNS