В Эстонии начались военные учения с НАТО

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В Эстонии начались крупнейшие с начала года военные учения «Весенний шторм» при участии дислоцированного в стране иностранного контингента НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного штаба Вооруженных сил республики.

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По данным штаба, маневры пройдут в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, нежели ранее, из-за пандемии коронавируса. «Прошлогодний "Весенний шторм" показал, что можно достичь задач по подготовке личного состава и в меньшем составе», — цитирует пресс-служба слова одного из организаторов учений подполковника Эркки Рооснурма.

Всего, как говорится в сообщении, число участников тренировки не превысит семи тысяч человек, включая военнослужащих из США, Польши, Великобритании, Франции и других стран. «Цель "Весеннего штурма" — завершить обучение призывников и направить в резерв как можно более хорошо подготовленных военнослужащих», — пояснили в штабе.

Ранее власти Эстонии приняли решение распустить военный оркестр из-за нехватки средств на финансирование армии. Оно было утверждено в рамках бюджетной стратегии, по которой все эстонские ведомства и министерства должны будут сократить свои расходы на пять процентов. Из-за этого министерство обороны республики было вынуждено уволить около 200 человек, что составляет четыре процента от всех служащих в эстонской армии.

BNS