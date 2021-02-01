Ратас отчитался об использовании публичных средств перед комиссией

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Сегодня на внеочередном видеозаседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета выслушала объяснения спикера Рийгикогу Юри Ратаса касательно опубликованной в СМИ информации об использовании публичных средств в частных интересах во время его пребывания на посту премьер-министра.

Фото: commons.wikimedia.org

По словам председателя комиссии Эдуарда Одинца, Ратас подтвердил комиссии, что он не нарушал правил, что все расходы были обоснованными и связанными исключительно с его работой в качестве премьер-министра.

«Юри Ратас подтвердил членам комиссии, что он не отдавал Государственной канцелярии указаний оплатить счета, связанные с его личными расходами ли с расходами Центристской партии. Все расходы, представленные Государственной канцелярии, были связаны с его работой в качестве премьер-министра», – сказал Одинец.

По мнению заместителя председателя комиссии Валдо Рандпере, иногда отслеживание расходов высших чиновников выходит за рамки необходимого. На самом деле стоит выяснить, какие средства предназначены для выполнения задач премьер-министра. По словам Рандпере, после окончания срока полномочий начинать расследовать расходы, сделанные несколько лет назад, – странно. По его мнению, обращать внимание на проблемы стоит во время пребывания в должности.

На заседании Ратасу задали вопрос касательно появившейся в СМИ информации о его расходах во время пребывания на посту премьер-министра. Ратас ответил, что он выполнял свою работу от всего сердца. Как премьер-министр он исходил из того, что является представителем всей Эстонии, и все расходы были связаны с работой, отвечали предусмотренным правилам и не выходили за рамки бюджета. По словам Ратаса, на представительские расходы премьер-министра в Государственной канцелярии выделено 24 000 евро в год. Эта сумма не была превышена. Планирование и осуществление расходов относится, по словам Ратаса, к рабочим заданиям профессиональных работников. Лично он этим не занимался.



Эпп-Маре Кукемелк

Пресс-служба Рийгикогу