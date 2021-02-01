Правительство утвердило меры по смягчению целого ряда ограничений

Дата публикации: Сегодня, 15:49 Просмотрено: 95

Правительство в четверг на своем заседании утвердило список мер по смягчению целого ряда ограничений, большинство из которых начнет действовать уже в предстоящий понедельник, 17 мая, остальные — с 24 и с 31 мая.

Иллюстративное фото: unsplash / Dev Asangbam

Правительство одобрило распоряжение, которое позволяет с понедельника, 17 мая вернуться к очному обучению всем учащимся, которые до сих пор должны были учиться удаленно. Также с 17 мая смягчатся ограничения на некоторые виды деятельности вне помещений. Ограничения продолжат смягчаться 24 мая и 31 мая. По сравнению с принятым во вторник принципиальным решением предельная заполняемость помещений торговли и обслуживания увеличена с 25 до 50 процентов.

Образование — с 17 мая к контактному обучению будут допущены все те учащиеся общеобразовательных, профессиональных, прикладных высших учебных заведений и университетов, которые до сих пор должны были учиться дистанционно.

При проведении учебной работы нужно считаться с общими требованиями по охране здоровья и рекомендациями и распоряжениями Министерства образования и науки и Департамента здоровья. В помещениях нужно обеспечивать хорошее качество воздуха за счет проветривания или вентиляции.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации — с 17 мая на свежем воздухе все эти виды деятельности разрешается проводить в группах до 25 человек, включая руководителя. Максимально в занятиях могут принимать участие до 10 групп, которые не контактируют друг с другом, то есть всего 250 человек.

С 31 мая в помещениях снова разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек. Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%, разом в этих видах деятельности может принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

Спортивные соревнования, спортивные и физкультурные мероприятия - с 17 мая вне помещений можно проводить спортивные и физкультурные мероприятия в группах до 25 человек, мероприятие должно завершиться не позднее 22.00. Максимально в мероприятии может участвовать до 10 групп, то есть всего 250 человек.

С 17 мая разрешены соревнования в спорте больших достижений, если вне помещений в них принимает участие до 250 человек, а внутри помещений – до 100 человек. Кроме того, в помещениях и вне их могут начать соревноваться также спортсмены, участвующие в чемпионатах и кубковых соревнованиях Эстонии. Другие виды соревнований в помещениях запрещены.

Публика на соревнования и мероприятия не допускается.

Участники соревнований высокого уровня допускаются в Эстонию для выступлений или выполнения профессиональных обязанностей в том случае, если по прибытии они сдадут тест на коронавирус, результат которого будет отрицательным, или не представляют угрозы заражения.

Публичные мероприятия, культура, церкви, развлечения - с 17 мая посетители могут находиться на открытой территории музеев и выставочных комплексов (в том числе в зоопарке) с соблюдением требования заполняемости до 50%. Территория должна закрыться для посетителей в 22.00.

С 17 мая вне помещений разрешено принимать участие в публичных мероприятиях и собраниях, а также развлекательных мероприятиях в группах до 25 человек. Мероприятия должны завершиться к 22.00. Вне помещений максимальное число участников составляет 250 человек.

С 24 мая разрешено находиться в помещениях музеев и выставочных залах, а также в помещениях с посадочными местами, таких как театр, кинотеатр, конференцзал, на богослужениях и иных религиозных обрядах в случае, если помещение заполнено не более, чем наполовину. В помещениях, где посадочные места пронумерованы и закреплены за конкретным человеком, предельное количество присутствующих не должно превышать 200 человек без учета выступающих и организаторов, которые не вступают в непосредственный контакт с публикой. В музеях и выставочных комплексах предельное число участников дано в расчете на каждое помещение. Мероприятие должно закончиться не позднее 22.00.

При передвижении в помещениях нужно считаться с правилом 2+2, носить маску, пользоваться дезинфицирующими средствами и выполнять указания организаторов по предотвращению распространения коронавируса.

Ограничения для развлекательных заведений продлены до 30 мая включительно.

Бани, СПА, водные центры и бассейны — с 17 мая вне помещений можно пользоваться банями, СПА, бассейнами, водными центрами в том случае, если количество участников в одной группе не превышает 25 человек. Предельное количество присутствующих не должно превышать 250 человек. Территории под открытым небом могут работать с 6 утра до 22.00.

С 31 мая могут открыться также общественные бани, СПА, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях, с учетом того, что помещение не должны быть заполнено больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200, при передвижении нужно соблюдать правило 2+2. Принимать посетителей можно с 6 утра до 22.00.

Заведения общественного питания - с 24 мая в помещениях заведений общепита можно употреблять еду и напитки, не заполняя помещения более, чем на 50%. За одним столом могут находиться не более 6 человек. Двери должны закрыться для клиентов в 22.00.

С 24 мая на открытой территории заведений общепита можно питаться в группах до 10 человек, заполнено должно быть не более чем 50% территории. Открытая территория должна быть закрыта с 22.00.

Помещения торговли и обслуживания - с 24 мая в помещениях предприятий торговли и обслуживания можно находиться, соблюдая правило 50-процентной заполняемости для одного помещения. При передвижении нужно учитывать правило 2+2 и носить маску.

Необходимость перечисленных в распоряжении ограничений и мер правительство будет пересматривать каждые две недели.

BNS