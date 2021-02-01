Еврокомиссия одобрила программу помощи турсектору и торговли Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 13:05 Просмотрено: 107

Европейская комиссия одобрила программу финансовой помощи Эстонии объемом 44 млн евро, призванную оказать поддержку предприятиям сектора туризма и розничной продажи, пострадавшим от экономических последствий пандемии коронавируса.

Иллюстративное фото: commons.wikimedia.org

Об этом BNS сообщило в своем пресс-релизе представительство Еврокомиссии в Эстонии, отметив, что программа получила одобрение как временная государственная помощь, нуждающиеся в помощи предприятия получат деньги в виде прямых дотаций. Разрешенная сумма дотации на одного предпринимателя составляет максимум 1,8 млн евро, пособия можно назначать до 31 декабря 2021 года.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутть подписал распоряжение о назначении условий и целевых групп кризисного пакета для предпринимательства 21 апреля этого года. 25 млн евро из пакета дотаций эстонское государство направит в сектор туризма и 19 млн евро — предприятиям розничной торговли.

Пакет дотаций предназначается для предприятий размещения, общепита и организации путешествий, СПА, водных центров, устроителей ярмарок и конференций, для продавцов туристических услуг, транспортных туристических компаний, а также предприятий розничной торговли.

О пособиях могут ходатайствовать все юридические лица и предприниматели — физические лица.

BNS