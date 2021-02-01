Рийгикогу принял закон о предупреждении инфекционных заболеваний

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Рийгикогу в среду принял закон о предупреждении инфекционных заболеваний, новый законодательный акт уточняет полномочия правительства и департамента здоровья, а также создает четкие правовые основания для того, чтобы в случае распространения инфекционного заболевания обязать людей соблюдать меры предосторожности.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что поправки к инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними (347 SE) направлены на оказание поддержки департаменту здоровья при решении кризисных ситуаций в здравоохранении, в том числе при осуществлении надзора.

Действовавший ранее закон уже предусматривал возможность потребовать провести дезинфекцию с целью предотвращения эпидемического распространения инфекционного заболевания, очистку помещения с целью борьбы с вредителями или чистку, а также провести исследование здоровья, провести диагностику инфекционного заболевания или организовать ее.

Также департамент здоровья и правительство могли обязать больницы и оказывающие социальные услуги учреждения ввести ограничения на посещение.

Согласно принятому закону, в случае особо опасных инфекционных заболеваний и в случае, если такое решение будет неизбежно, департамент здоровья и правительство также могут временно закрыть эти учреждения или ограничить их деятельность. Закон позволяет запретить собрания и мероприятия, а также установить требования в отношении их проведения.

Закон дополнен возможностью привлекать полицию и другие правоохранительные органы к выполнению задач департамента здоровья в случае чрезвычайного положения или ситуации, связанных с эпидемией инфекционного заболевания.

До настоящего момента соответствующее регулирование отсутствовало, и департамент здоровья мог сотрудничать с правоохранительными органами только посредством ходатайств об официальной помощи или обмена сотрудниками.

Новое регулирование упростит и ускорит этот процесс. Решение о задействовании правоохранительных органов принимает правительство по предложению департамента здоровья. Более четкие условия для привлечения представителей правоохранительных органов будут установлены постановлением правительства.

Уже согласно действовавшему ранее законодательству, в порядке совершения проступка могло быть наказано лицо, нарушившее правила карантина. Новый закон позволит привлечь человека к ответственности и в случае, если он нарушает требования, установленные правительством или департаментом здоровья, например, обязанность носить маски или ограничения на свободу передвижения или организацию мероприятий.

За нарушение требований по предотвращению эпидемического распространения инфекционного заболевания может быть назначен денежный штраф в размере до 100 штрафных единиц, т. е. 400 евро; денежный штраф для юридического лица может составлять до 13 000 евро.

За принятие закона проголосовали 56, против – 39 депутатов Рийгикогу.

BNS