Раскрыт многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом

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Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Фото: pexels / Karolina Grabowska

В исследовании приняли участие 3744 госпитализированных взрослых пациента с COVID-19, при этом у 82 процентов наблюдались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия (поражала почти половину пациентов), за которой следовала кома (17 процентов) или инсульт (6 процентов).

Оказалось, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19, увеличивая их риск вдвое. При этом даже такие «безобидные» неврологические симптомы, как потеря вкуса и обоняния, увеличивали риск смерти в шесть раз.

Несмотря на ранние опасения по поводу способности коронавируса напрямую атаковать мозг и вызывать отек и воспаление мозга — менингит и энцефалит, — эти события были очень редкими и происходили менее чем у одного процента госпитализированных пациентов с COVID-19. Тем не менее даже у выздоровевших пациентов долгосрочные перспективы в отношении здоровья остаются неопределенными.

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