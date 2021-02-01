Еврокомиссия прогнозирует в Эстонии 2,8-процентный экономический рост

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По прогнозу Европейской комиссии, в этом году экономический рост Эстонии составит 2,8 процента, а в следующем 5 процентов — это на 0,2 и на 1 процентный пункт выше по сравнению с февральским прогнозом.

Здание Европейской комиссии. Фото: pexels.com / Guillaume Meurice

Рост ВВП Эстонии ускорят инвестиции, финансируемые из бюджета ЕС и пакета восстановления. Деньги, взятые из второго столпа пенсионной системы, могут ненадолго повысить потребление домохозяйств, сообщило представительство еврокомиссии в Эстонии.

Быстрый рост безработицы в Эстонии стабилизировался в конце прошлого года, в этом году его потолок составит 8 процентов. В 2022 году ожидается снижение уровня безработицы до 6 процентов. Несмотря на кризис зарплаты в прошлом году выросли на 2,5 процента, небольшой рост зарплат ожидается и в этом и следующем году.

В 2021 году ожидается 1,6-процентная инфляция, а в 2022 году 2,2-процентная. Дефицит бюджета правительственного сектора в этом году должен достичь 5,6 процента ВВП, но в 2022 году он упадет до 3,3 процента. Долг публичного сектора вырастет в 2022 году до 24 процентов ВВП, но останется самым низким в ЕС.

Согласно новому экономическому прогнозу, экономический рост ЕС составит в этом году 4,2 процента, а в 2022 году 4,4 процента. В феврале еврокомиссия прогнозировала, что экономический рост еврозоны составит и в этом, и в следующем году составит по 3,8 процента, а экономический рост ЕС составит в этом году 3,7 процента, а в 2022 году 3,9 процента.

BNS