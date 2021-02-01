Военнослужащие 1-й бригады помогли облагородить территорию парка Йыхви

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Во вторник, 11 мая, более сотних военнослужащих Вируского пехотного батальона, противотанковой роты и Инженерного батальона 1-пехотной бригады, а также сотрудники Йыхвиской волостной управы провели день в облагораживании городского пространства Йыхви.

Парк Йыхви. Фото: luxexpress.eu

«Мы подумали, что было бы неплохо приукрасить окрестности нашей части. У нас еще много работы в этом парке, однако результат уже на лицо», – сказал начальник йыхвиского военного городка, командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что волость планирует проложить тротуар, который соединит воинскую часть с парком.

«В каком-то смысле мы создаем условия для будущих военнослужащих нашей части, которые смогут сократить путь от автобусного вокзала до военного городка, маршируя через парк. – отметил военнослужащий срочной службы противотанковой роты младший сержант Франко Ильвес. – Приятное разнообразие, даже отдых в каком-то смысле».

Мероприятие по уборке парка организовал Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Военнослужащие воинской части Йыхви принимают участие толоках Ида-Вирумаа ежегодно.

BNS