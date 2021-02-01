Военнослужащие 1-й бригады помогли облагородить территорию парка Йыхви

Конвейер новостей / РегионВоеннослужащие 1-й бригады помогли облагородить территорию парка Йыхви
Дата публикации: Сегодня, 15:10 Просмотрено: 101
Во вторник, 11 мая, более сотних военнослужащих Вируского пехотного батальона, противотанковой роты и Инженерного батальона 1-пехотной бригады, а также сотрудники Йыхвиской волостной управы провели день в облагораживании городского пространства Йыхви.
«Мы подумали, что было бы неплохо приукрасить окрестности нашей части. У нас еще много работы в этом парке, однако результат уже на лицо», – сказал начальник йыхвиского военного городка, командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что волость планирует проложить тротуар, который соединит воинскую часть с парком.
«В каком-то смысле мы создаем условия для будущих военнослужащих нашей части, которые смогут сократить путь от автобусного вокзала до военного городка, маршируя через парк. – отметил военнослужащий срочной службы противотанковой роты младший сержант Франко Ильвес. – Приятное разнообразие, даже отдых в каком-то смысле».
Мероприятие по уборке парка организовал Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Военнослужащие воинской части Йыхви принимают участие толоках Ида-Вирумаа ежегодно.
BNS