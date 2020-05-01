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Эстония хочет стать первым государством с цифровой системой утилизации отходов, позволяющей следить за движением мусора в реальном времени от контейнера до места утилизации, пишет во вторник rus.err.ee.

Фото: Архив "НГ"

Как сообщил ERR вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма, внедрять решение планируется поэтапно, сортировка отходов в ближайшие годы станет обязательной. Это повысит эффективность планирования вывоза и утилизации мусора. "При помощи машинного обучения или искусственного интеллекта мы сможем видеть проблемы, если они где-то возникнут. Система предупредит инспектора, что в таком-то месте проблема, и местное самоуправление сможет начать проверку. У общественности будет больше информации, и у сектора будут данные о том, какие материалы и куда движутся", - добавил представитель министерства.

Эстония стремится к 2025 году выйти на вторичное использование 55% бытовых отходов. По мнению Хейнма, как минимум к этому времени можно провести и дигитализацию вывоза и утилизации отходов. На первом этапе можно начать с установки в мусоровозы весов, подключенных к GPS, чтобы получить представление о том, в каком количестве и куда движутся отходы.

Профинансировать проект можно за счет европейских денег. Для инвестиций во вторичное использование отходов из фондов ЕС предусмотрено 110 млн евро, около половины которых пошло бы на создание цифровой инфраструктуры. Речь идет о текущем бюджетном периоде ЕС на 2021-2027 годы, правила которого позволяют использовать полученные средства до трех лет после его окончания.

"Реальные инвестиции, наверное, будут делаться в период 2023-2025 годов. Хотелось бы сделать как можно быстрее и больше. Мы не только внесем в закон новые и более жесткие требования, но и сделаем переворот в экологичной организации [утилизации отходов]", - пояснил Хейнма.

Согласно плану, в сборе отходов должна быть проведена четкая граница между уровнем отдельного человека и местного самоуправления: какие отходы нужно собирать по отдельности и где их можно сдать. Например, у дома можно сдать одни виды отходов, которые будут вывозиться, а остальной отсортированный мусор нужно будет сдавать на станцию приемки отходов. "Возникнет "Обзор моих отходов" как в налоговом департаменте, где есть все данные о человеке. Будут автоматически генерироваться выписки, по которым можно провести проверку, если возникнут подозрения. Например, если есть все данные, то можно сделать выписку из программы и обнаружить, например, что в том или ином квартирном товариществе образуется очень мало или, наоборот, очень много отходов, или в нем плохо сортируются отходы; сколько возникает смешанных бытовых отходов, - привел пример Хейнма. - Местное самоуправление автоматически будет получать информацию, и сам человек сможет следить, как выглядят его действия с отходами в сравнении со средним показателем по стране или самоуправлению. А самоуправление могло бы уже предоставлять льготы или вводить санкции на основании этого".

"Отдельные компоненты этих решений есть в других странах. Но Эстония могла бы провести это большое изменение комплексно, потому что страна очень маленькая", - сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды.

BNS