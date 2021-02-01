EKRE предлагает уволить гендиректора департамента полиции

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Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Рийгикогу предлагает правительству уволить генерального директора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, называя его нечестным.

Эльмар Вахер. Фото: business-m.eu

После апрельской операции полиции против мирных демонстрантов перед Рийгикогу и на площади Вабадузе EKRE призвала Эльмара Вахера дать пояснения относительно демонстрирования полицией силы. Вахер на состоявшейся 21 апреля в Рийгикогу встрече с членами фракции EKRE подтвердил, что полиция основывала свою деятельность на сделанной полицией безопасности оценке угроз, согласно которой угроза конституционному строю существовала в виде демонстраций.

Полиция безопасности позволила нескольким членам фракции EKRE ознакомиться с памяткой, считающейся конфиденциальной, и оказалось, что в документе нет указаний на то, что протесты представляют возможную угрозу конституционному порядку, отметила в пресс-релизе в понедельник фракция EKRE.

«Это означает, что Эльмар Вахер солгал Рийгикогу о причинах применения силы против народа. Эта ложь была не единственной. В интервью прессе Эльмар Вахер отрицал, что говорил EKRE, что основанием для полицейской операции былы оценка угрозы Капо и предупреждение, что протесты могут представлять собой угрозу конституционному порядку, - пишет EKRE. - Мы считаем недопустимым, чтобы высший руководитель полиции Эстонии говорил с Рийгикогу и общественностью по-разному. Мы считаем, что Эльмар Вахер не может оставаться лидером организации, главными ценностями которой являются честность и надежность. Мы обращаем внимание на то, что у Вахера и раньше были проблемы с честностью — об этом в его карьере напоминают купленные за счет эстонского народа наушники и походные ботинки и магистерская диссертация с подозрением на плагиат».

Фракция EKRE Рийгикогу считает, что сохранение Вахерером должности станет признаком снижения этических стандартов высокопоставленных государственных чиновников, а это также даст повод для спекулирования о том, что за апрельскими операциями полиции был заказ правительство указать на место тем гражданам Эстонии, которые осмелились выйти на улицу с протестом против вредоносной политики Партии реформ и Центристской партии.

«Мы также предлагаем полиции безопасности обнародовать указанную памятку, чтобы прояснить мотивы действий эстонской полиции и правительства. Считаем, нет необходимости хранить этот документ под грифом госсекретности, поскольку он не содержит ничего, что могло бы раскрыть методы работы и источники полиции безопасности или привело бы к ситуации, чувствительной с точки зрения вопросов безопасности», - пишет фракция.

BNS