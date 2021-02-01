Норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Дата публикации: Вчера, 15:27 Просмотрено: 163

Вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) против COVID-19 не должны использоваться в программе вакцинации Норвегии. Соответствующую рекомендацию озвучила правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NRK.

Фото: marca.com

11 марта в Норвегии приостановили использование антикоронавирусных вакцин Janssen и AstraZeneca. Решение принято в связи с информацией об образовании тромбов у вакцинированных людей.

Норвежское агентство общественного здравоохранения призывает исключить препарат AstraZeneca из программы вакцинации.

Накануне, 9 мая, Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок..

Ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. СМИ писали о случаях летального исхода после вакцинации. Между тем создатели препарата настаивают на его безопасности.

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