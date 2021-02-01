Паспорт вакцинации можно было бы начать использовать в начале лета

Дата публикации: Вчера, 15:15 Просмотрено: 84

Многие страны уже начали вводить в обращение паспорта вакцинации. По оценке министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта, в Эстонии начать использовать такие паспорта можно было бы уже в начале лета.

Иллюстративное фото: unsplash.com / lukassfr

При помощи этого документа человек, прошедший вакцинацию, перенесший заболевание или получивший негативный результат теста на коронавирус, мог бы в упрощённом порядке ходить в кафе, посещать культурные или любые другие мероприятия в закрытых помещениях, объяснили в понедельник суть паспорта вакцинации радионовости ERR.

По словам Андреса Сутта, в пределах нашего государства введение этого документа существенно ускорило бы возвращение к обычной жизни.

По словам министра не станет проблемой и то, что люди без паспорта вакцинации будут пересекаться с теми, у кого паспорт есть.

"В этом нет ничего плохого. Те же самые люди ходят в продуктовые магазины, торговые центры и так далее. Не стоит загонять себя в угол мыслями о том, что мы будем делить общество на те или иные части. Разумеется, люди смешаются. Важно чтобы риск заражения был меньше. И он снижается, если человек прошёл вакцинацию, переболел или получил негативный результат теста", - сказал Сутт.

ERR.EE