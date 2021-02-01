Кальюлайд не исключает баллотирования на второй президентский срок

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Президент Керсти Кальюлайд сказала в интервью Ану Вяльба перед объявления обладательницы титула «Мать года» в передаче «Утро с Ану», что не исключает ни баллотирования на второй президентский срок, ни перехода в политику.

Керсти Кальюлайд. Фото: KRETEL KUUSK

Вяльба спросила, не хочет ли президент продолжать работу и после августа и сентября.

«И да, и нет. Я ощутила поддержку народа Эстонии, которая придает сил. Но, с другой стороны, я считаю, что, поскольку роль президента Эстонии является церемониальной, своеобразной ролью «государственного философа», свежая пара глаз никогда не помешает», - сказала Кальюлайд.

Кальюлайд не исключила и перехода в политику.

«Ничего не хотелось бы исключать, поскольку, точно так же, как и в роли президента, во многом мне предстоит сформировать роль президента, когда ему после истечения должностного срока чуть больше 50 лет. И я бы действительно ничего не стала исключать. Но я точно могу сказать, что я продолжу заниматься темами, которые для меня важны, и ценностями, за которые я выступаю, я по-прежнему останусь у эстоноземельцев, потому что президент республики станет просто президентом», - сказала Кальюлайд.

BNS