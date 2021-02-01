Переход Ида-Вирумаа на климатическую нейтральность будет сложным

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На прошедших на прошлой неделе днях концепции справедливого перехода Ида-Вирумаа ряд экспертов признал, что переход на климатическую нейтральность будет для региона сложным.

Электростанция Аувере. Фото: Tuuletehnoloogia Liit

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что переход на климатическую нейтральность потребует от предпринимателей региона усилий по разработке новой продукции и услуг. Он также призвал местных жителей, годами работавших в одной профессии, приобретать новые образование и навыки.

«Переход должен быть в первую очередь справедливым для жителей Ида-Вирумаа, их благополучие и среда проживания должны улучшиться», - сказал Ааб в пресс-релизе.

Президент Керсти Кальюлайд в своей речи отметила, что не важно, верить ли в изменение климата или считать предпринимаемые на глобальном уровне шаги разумными и своевременными. «Изменения происходят, поскольку окружающие нас государства, наши целевые рынки, не только энергосектор, но и рынки в целом решили измениться и стать климатически нейтральными», - сказала Кальюлайд.

По словам президента, цель государственного планирования не может ограничиваться только максимально эффективным использованием государственных средств.

Целью прошедших 28 и 29 апреля дней концепции было представить обзор процесса планирования справедливого перехода и вдохновить участников принять участие в происходящих в Ида-Вирумаа процессах, в том числе в мерах поддержки, которые планируются в рамках перехода.

BNS