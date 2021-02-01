Переход Ида-Вирумаа на климатическую нейтральность будет сложным

Конвейер новостей / Регион / ЭкономикаПереход Ида-Вирумаа на климатическую нейтральность будет сложным
Дата публикации: Сегодня, 15:46 Просмотрено: 147
На прошедших на прошлой неделе днях концепции справедливого перехода Ида-Вирумаа ряд экспертов признал, что переход на климатическую нейтральность будет для региона сложным.
Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что переход на климатическую нейтральность потребует от предпринимателей региона усилий по разработке новой продукции и услуг. Он также призвал местных жителей, годами работавших в одной профессии, приобретать новые образование и навыки.
«Переход должен быть в первую очередь справедливым для жителей Ида-Вирумаа, их благополучие и среда проживания должны улучшиться», - сказал Ааб в пресс-релизе.
Президент Керсти Кальюлайд в своей речи отметила, что не важно, верить ли в изменение климата или считать предпринимаемые на глобальном уровне шаги разумными и своевременными. «Изменения происходят, поскольку окружающие нас государства, наши целевые рынки, не только энергосектор, но и рынки в целом решили измениться и стать климатически нейтральными», - сказала Кальюлайд.
По словам президента, цель государственного планирования не может ограничиваться только максимально эффективным использованием государственных средств.
Целью прошедших 28 и 29 апреля дней концепции было представить обзор процесса планирования справедливого перехода и вдохновить участников принять участие в происходящих в Ида-Вирумаа процессах, в том числе в мерах поддержки, которые планируются в рамках перехода.
BNS