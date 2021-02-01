Таллиннская скорая помощь уволит непривитых от коронавируса работников

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Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас передал медбрату и руководителю бригады Йоона Сыса предупреждение: к 17 мая он должен представить в отдел кадров паспорт вакцинации от COVID-19, в противном случае трудовой договор с ним будет расторгнут. То же самое действует и в отношении других непривитых работников.

Фото: Siim Lõvi /ERR

По словам Адласа, один сотрудник скорой помощи контактирует в год почти с тысячью пациентов. При этом почти все из них, по меньшей мере в момент контакта, находятся в группе риска.

"Даже тогда, когда здоровый человек получает удар от автомобиля, сопротивляемость его организма изменяется", — отмечает глава столичной скорой помощи. "Последствия могут быть летальные", — объяснил он в разговоре с Delfi суть проблемы.

Йоона Сыса является членом правления профсоюза работников скорой помощи, хотя такая организация в коммерческий регистр еще не внесена. По словам медбрата, внесение в регистр находится на стадии рассмотрения.

Сыса известен своими скептическими высказываниями в отношении вакцинации от COVID-19. Со своими сомнениями он обращался даже во парламентскую фракцию EKRE и канцлеру права (в этой инстанции его жалобу не приняли).

"Мы пытались сделать всё, чтобы сотрудники поняли: вакцинация — важна", — сказал Адлас. В направленном Сыса предупреждении говорится: "Если вы всё-таки решите отказаться от вакцинации, то у работодателя есть право расторгнуть с вами трудовой договор в чрезвычайном порядке на основании статьи 88 Закона о трудовом договоре (в связи с непригодностью к исполнению работы)".

DELFI.EE