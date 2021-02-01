Правительство обсудит продление ограничений до середины мая

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По сообщению пресс-секретаря правительства, в четверг правительство обсудит законопроект, согласно которому ограничения продлятся на период с 9 по 16 мая включительно.

Иллюстративное фото: REUTERS

Сохранятся ограничения на занятия спортом, работу с молодежью, занятия и образование по интересам, повышение квалификации и дополнительное обучение в помещении и на улице. Также будет ограничено проведение спортивных соревнований и спортивных мероприятий. Предназначенные для общестенного использования сауны, спа, бассейны, аквацентры и бассейны должны быть закрыты для посетителей, кроме уже ранее сделанных исключений. Публичные собрания, публичные мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, а также развлекательные услуги в помещении запрещены. Они разрешены под открытым небом, если гарантировано, что число участников будет не больше 10 человек в группе, всего не более 150 человек. Эти мероприятия и действия не разрешены в период 21-6 часов.

Предприятия общепита могут продавать еду только навынос, на уличных террасах можно питаться на месте, но нужно придерживаться ограничений на размер группы (до 10 человек), заполняемость помещения и часы работы. Ограничены торговля и оказание услуг.

По состоянию на 5 мая кумулятивная заболеваемость за последние 14 дня составляет 362,21 на 100 000 населения; первичных позитивных результатов 430, то есть 8,81 процента тестов. Заняты 55,85 процента предусмотренных для пациентов с COVID больничных коек, в том числе койки в отделениях интенсивной терапии заняты на 69,96 процента, а койки в общих отделениях на 49,49 процента. На данный момент весь ресурс составляет 718 коек. По поступившим в среду из больниц данным, в больницах находится 301 пациент, в том числе в интенсивной терапии 51 пациент, а 38 подключены к аппарату ИВЛ.

BNS