Эстонские эксперты: защита от вакцинации длится дольше шести месяцев

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Если до этого считалось, что срок действия полученной в результате вакцинации защиты составляет шесть месяцев, то теперь комиссия по иммунопрофилактике приняла решение, согласно которому прошедшие курс вакцинации люди не должны проходить новый курс, пишет Maaleht.

Иллюстративное фото: nimistu.perearst.ee

Данное правило будет действовать пока не будут получены данные, указывающие на необходимость его пересмотреть.

Это означает, что если ранее вакцинированным считался человек, который прошел курс вакцинации в течение последних шести месяцев, то сейчас это требование упраздняется.

Также комиссия приняла решение относительно вакцинации людей, переболевших коронавирусом. Их следует вакцинировать одной дозой на шестой месяц после выздоровления, после чего считать курс завершенным.

Если с момента болезни прошло больше шести месяцев, также рекомендована только одна вакцина для обеспечения необходимой защиты. Тем более, что вторая доза вакцины чаще вызывает побочные эффекты.

Член экспертной комиссии Ирья Лутсар пояснила, что решение вызвано отсутствием на настоящий момент точных данных относительно того, как долго действует полученная путем вакцинации защита. Однако есть достаточно данных о том, что антитела остаются на достаточно высоком уровне и по истечении шести месяцев. Комиссия будет ждать новой информации, и если выяснится, что людям будут необходимы еще дозы, об этом сообщат.

Если человек заболеет COVID-19 в течение двух недель после получения первой дозы, то он будет считаться переболевшим и будет вакцинирован одной дозой на шестой месяц после выздоровления, после чего курс вакцинации объявляется завершенным.

Если человек заболевает COVID-19 более чем через две недели после получения первой дозы, но до получения второй, вакцинация второй дозой не нужна и курс вакцинации объявляется завершенным.

Кроме этого теперь комиссия рекомендует проходить вакцинацию и беременным, особенно входящим в группу риска. Рекомендуется использовать именно вакцины mRNA (в Эстонии это Pizer-BioNTech и Moderna), пока не будут получены дополнительные данные о других вакцинах.

Комиссия отметила, что клинические исследования вакцинации беременных пока не завершены, однако на основании имеющихся данных нельзя сказать, что вакцинация от COVID-19 представляет специфическую угрозу для матери или плода. Также вакцинация не противопоказана кормящим матерям.

DELFI.EE