Правительство: Уровень риска снизился с красного до оранжевого

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По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса уровень риска в Эстонии снизился с красного, то есть очень высокого уровня, на более низкий оранжевый, то есть высокий уровень риска.

Фото: pixabay.com

По сообщению правительства, из-за снижения уровня опасности больше нет необходимости избегать любых контактов вне дома, но проявлять осторожность все же следует.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония перешла с красного уровня риска на оранжевый, и с понедельника ослаблены и некоторые ограничения. «Все мы заинтересованы в том, чтобы дальше перейти на „желтый“, а затем и на „зеленый“ уровень, чтобы можно было вновь полностью открыть общество. Поэтому я призываю всех, кого касается установленное с этой недели ослабление ограничений, вести себя продуманно, ведь болезнь по-прежнему распространяется от человека к человеку и смягчения ожидают и другие сферы, — сказала она. — Со своей стороны, мы движемся вперед в плане вакцинации населения: на прошлой неделе мы вакцинировали рекордные 53 000 человек».

Четырехступенчатая система определения уровня риска является результатом одобренного правительством на прошлой неделе плана управления общественной жизнью в условиях коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета соответственно обозначают низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Для каждого уровня риска указаны действия, которые должны выполнять каждый отдельный человек, организация и государство для того, чтобы помочь ограничить распространение коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество заражений и смертей за последние семь дней, а также количество положительных тестов, количество госпитализированных людей, количество находящихся на больничном лечении и на аппаратах искусственного дыхания пациентов с COVID-19 и процент всех инфицированных с недиагностированными инфекциями в течение 14 дней. Уровень риска пересматривается правительством один раз в неделю и публикуется на портале kriis.ee.

"Мы приглашаем медиа-организации делиться информацией о действующем в Эстонии уровне риска, по возможности публикуя информацию в своих публикациях, например, в статистике COVID-19 в шапке портала или в другом месте рядом со статьями на тему COVID-19. Для того, чтобы общество в Эстонии оставалось открытым, необходимо, чтобы жители страны вели себя в соответствии с составленными правительством инструкциями по поведению для действующего уровня риска,- пишет во вторник правительство.

BNS