Паспорт вакцинации в Эстонии смогут использовать только в августе

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Защита от коронавируса приобретается после прохождения курса вакцинации, то есть двух инъекций, а это значит, что если план начать массовую вакцинацию от коронавируса жителей Эстонии с 17 мая реализуется, то паспортом вакцинации можно будет пользоваться только в августе. Кроме того, открытие общества может тормозить медленная вакцинация пожилых людей.

Ирья Лутсар. Автор: Сийм Лыви/ERR

Об этом в интервью ERR заявила глава научного совета, консультирующего правительство по вопросам предотвращения распространения коронавируса, профессор вирусологии Ирья Лутсар.

Лутсар считает маловероятным, что после начала массовой вакцинации владельцы паспортов вакцинации будут иметь больше свободы к Иванову дню. Она подчеркнула, что хотя с 17 мая в Эстонии планируют сделать регистрацию на вакцинацию доступной для всех желающих, защита от коронавируса достигается только после второй дозы вакцины, а значит паспорт вакцинации можно будет использовать только в августе.

"Мы должны учитывать, что вакцина не начинает работать сразу после инъекции. Я вижу сообщения о том, как люди приходят к семейному врачу за вакциной и говорят, что теперь жизнь станет свободнее, но это не так. Для того чтобы вакцина начала работать, нужно время, - сказала профессор. - Самое реалистичное, что к концу августа все, кто хотел вакцинироваться, смогут это сделать. А паспорта вакцинации действительны лишь в случае, если человек прошел весь курс вакцинации или переболел".

Медленная вакцинация пожилых может помешать открытию общества

По словам Лутсар, открытию общества может помешать затянувшаяся вакцинация пожилых людей.

"Открытие общества сильно зависит от того, как мы сможем вакцинировать представителей старшего поколения. Мы занимаем в Европе достаточно хорошее место по охвату вакцинации, но если посмотреть на вакцинацию людей старшего возраста, то здесь мы не в первых рядах", - отметила Лутсар.

В странах Западной и Северной Европы вакцинация пожилых людей достигла 90%, а в некоторых даже выше. "У нас вакцинированы где-то 62% людей от 70 лет и старше. Поэтому если мы хотим снизить нагрузку на больницы, уменьшить количество тяжелых случаев заболевания и смертность, основное внимание следует уделять вакцинации пожилых людей", - сказала Лутсар.

По ее словам, пожилых людей следует убеждать положительными примерами, подчеркивать, что у пожилых людей практически нет побочных эффектов от вакцинации, а заболевание COVID-19 для них очень опасно.

"В пожилом возрасте это очень тяжелое заболевание - среди людей старше 80 лет 42% попадают в больницы, 20% умирает. Поэтому COVID-19 надо всячески избегать. При этом побочных эффектов от вакцины у людей в старшем возрасте почти нет. Они настолько незначительны, что из-за них не стоит отказываться от вакцины", - сказала Лутсар.

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