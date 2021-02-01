Кийк: Тренд вакцинирования позитивный

Дата публикации: Вчера, 15:36 Просмотрено: 93

На прошлой неделе было сделано рекордное количество прививок, отметил на состоявшейся в понедельники посвященной текущему состоянию коронавируса в Эстонии пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк.

Танель Кийк. Фото: PRIIT SIMSON

По словам министра, очень важно, что тенденция вакцинации растет. «Если смотреть на распределение по уездам и возрастным группам, то видно, что людей более старшего возраста провакцинировано больше половины или еще более. В девяти уездах провакцинировано уже более 70 процентов людей старше 70 лет», - отметил он.

В понедельник началась вакцинация людей 50 лет и старше. «Хотя мы сосредоточены на группе 50+, приход на вакцинацию людей более старшего возраста по-прежнему приветствуются. Мы знаем, что показатели численности пациентов в больницах улучшились, но цель состоит в том, чтобы еще снизить эти показатели», - сказал Кийк.

По словам Кийка, эстонскому государству удалось достичь в вакцинации многого. «Подавляющее большинство групп риска и пожилых людей вакцинированы. Это число растет с каждым днем», - отметил он.

«Мы должны опасаться вируса и заболевания COVID-19, а не вакцины. Если есть возможность пройти вакцинацию - нужно ее пройти», - сказал Кийк.

BNS