В городе Нарва-Йыэсуу открылась новая заправочная станция

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Эстонское предприятие по продаже горючего Terminal Oil на прошлой неделе открыло свою новую заправочную станцию в городе Нарва-Йыэсуу.

Иллюстративное фото: logistikauudised.ee

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что строительство новой заправки, в том числе, прокладка новых коммуникаций в сотрудничестве с фирмой AS Narva Vesi, обошлась в общей сложности почти в 700 000 евро. Предприятие также создало шесть новых рабочих мест.

По словам члена правления Terminal Oil Райдо Раудсеппа, местное самоуправление выразило пожелание, чтобы после того, как в городе будет построен торговый центр сети Соор, рядом открылась бы и заправка.

«До сего времени в этом курортном городе по какой-то причине не было ни одной заправки», - отметил Раудсепп.

Наряду с возможностью заправить автомобиль, теперь в Нарва-Йыэсуу новая заправочная станция предлагает услуги магазина, аренды прицепов, измерения давления в шинах и покупку сжиженного газа для автомобиля. На новой станции откроется и небольшое кафе.

BNS