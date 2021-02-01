Дата публикации: Сегодня, 14:42 Просмотрено: 201

В Эстонии в пятницу выявлен первый случай индийского штамма, который прибыл в страну с трудовой миграцией из Финляндии, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: SCANPIX/Reuters/Adnan Abidi

Как пояснила возглавляющая научный совет Ирья Лутсар, индийский штамм на прошлой неделе действительно попал в лабораторию, был отправлен на секвестирование и дольше предусмотренного никто тест не удерживал. Когда ученые обнаружили, что имеют дело с индийским штаммом, то перепроверили это несколько раз.

BNS