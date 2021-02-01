Кая Каллас в пятницу совершит первый региональный визит в Ида-Вирумаа

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В пятницу премьер-министр Кая Каллас приедет в Ида-Вирумаа. В ходе первого регионального визита премьер-министр сосредоточится на темах выхода из кризиса здравоохранения, зеленой революции и перспективах экономики Ида-Вирумаа.

Кая Каллас. Фото: stolitsa.ee

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Кая Каллас начнет визит с посещения Ида-Вируской центральной больницы. Затем состоится ее встреча с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков.

В полдень премьер-министр встретится с мэром Нарвы Катри Райк в помещениях инкубатора творческих и медийных предприятий OBJEKT. Во второй половине дня Кая Каллас посетит концерн VKG, а затем встретится с представителями Ида-Вируского центра предпринимательства и туристического кластера Ида-Вирумаа.

BNS