Приехавший с пожилым человеком посетитель может пройти вакцинацию

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С четверга в Ида-Вирумаа люди старше 18 лет, которые помогают прийти на вакцинацию своим близким в возрасте 70 лет и старше, также смогут пройти вакцинацию от COVID-19.

Иллюстративное фото: medcare.ee

Как накануне сообщила BNS пресс-служба Больничной кассы, сейчас в Ида-Вирумаа охват вакцинацией самый низкий в стране, по состоянию на утро среды вакцинировано около 16% населения данного уезда.

Таким образом, вакцинация близких - один из способов повышения охвата. План вакцинации от COVID-19 в Эстонии предусматривает, что в целях улучшения охвата вакцинации большее количество вакцин и особое внимание может направляться в регионы с более высоким уровнем инфицирования и/или более низким уровнем вакцинации.

С четверга, 29 апреля, люди в возрасте 70 лет и старше, проживающие согласно данным регистра населения в Ида-Вирумаа, могут быть вакцинированы вместе с человеком или родственником, проживающим согласно регистру населения также в Ида-Вирумаа. Все люди в возрасте старше 18 лет могут пройти вакцинацию вместе с пожилым человеком.

Руководитель проекта вакцинации Марек Сеер сказал, что, поскольку пожилым людям часто трудно передвигаться, такая возможность для многих более молодых людей является мотивацией в помощи пожилому человеку в посещении места вакцинации.

«Пожилые люди наиболее уязвимы в отношении вируса COVID-19 и при заболевании данной инфекцией с большей вероятностью могут попасть в больницу. Мы призываем позаботиться о пожилых людях и помочь им с вакцинацией, конечно, при условии, что они сами хотят этого», - добавил Сеер.

Подходящее время и место вакцинации можно выбрать на сайте цифровой регистратуры digiregistratuur.ee. Также можно связаться с больницей, проводящей вакцинацию, или позвонить партнерам Больничной кассы из частного сектора, работающих в Ида-Вирумаа.

Нарвская Больница в городе Нарва, телефоны регистратуры в больнице - 356 1144, 3572778, 3572779, на звонки отвечают с понедельника по пятницу с 07:30 до 18:30.

AS Silmarõõm проводит вакцинацию в городе Йыхви, регистрация по телефону 6380003 - на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 18:00, а также в городе Раквере - телефон 638 0858, на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 18:00.

Телефон регистратуры Центра здоровья Corrigo 333 1100, на звонки отвечают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30, в выходные дни для случаев вакцинации работает телефон 5389 3520.

Ида-Вируская Центральная больница, телефон регистратуры 331 1133, на звонки отвечают с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Официальную информацию о вакцинации против COVID-19 в Эстонии можно найти на сайте: www.vaktsineeri.ee, Часто задаваемые вопросы о вакцинации COVID-19 в Эстонии.

Дополнительную информацию о вакцинации можно получить, позвонив по телефону государственной информации 1247.

BNS