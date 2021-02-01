Государство закупит для школ портативные очистители воздуха

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Министерство образования и науки в рамках поддержки научных инноваций решило закупить 100 очистителей воздуха Respiray, которые будут стоить в общей сложности 18 000 евро, пишет rus.postimees.

Фото: euronics.ee

Эстонская технологическая компания Respiray создала портативный очиститель воздуха, который нужно носить на шее, и который, по данным фирмы, очищает 99 процентов вдыхаемого воздуха при помощи УФ-излучения.

Принцип работы устройства основан на физической предпосылке, что большая часть вдыхаемого кислорода поступает из воздуха, движущегося мимо человеческого тела снизу вверх.

Внутри устройства находится фильтр, очищающий воздух от пыли и более крупных летучих частиц. Воздух, в свою очередь, проходит через УФ-модуль, который обезвреживает 99 процентов вирусов и бактерий в воздухе. Очиститель воздуха может обрабатывать 55 литров воздуха в минуту - в три-четыре раза больше, чем человеку обычно нужно, чтобы дышать.

Очистители воздуха отправят в государственные школы и прежде всего в школы для детей с особыми образовательными потребностями. «Школы могут использовать их по своему усмотрению», - сказала советник по связям со СМИ Министерства образования и науки. Поскольку при использовании очистителя воздуха видны рот и выражение лица человека, он подходит для людей с нарушениями слуха.

Это пилотный проект, и министерство договорилось с производителем, что образовательные учреждения также предоставят обратную связь.

BNS