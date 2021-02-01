В Ида-Вирумаа могут запустить модель "1+1" для ускорения вакцинации

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Поскольку вакцинация в Ида-Вирумаа зашла в тупик, правительство готово сделать все от себя зависящее, чтобы пожилые люди привились от коронавируса. Для ускорения темпов вакцинации в уезде могут запустить модель "1+1", в таком случае прививку сможет получить не только пожилой человек, но и его спутник.

Иллюстративное фото: REUTERS / Carlo Allegri

Хотя практически каждый день в отделение интенсивной терапии Клиники Тартуского университета поступает пациент из Ида-Вирумаа, темпы вакцинации в уезде продвигаются медленно. По состоянию на 28 апреля лишь 26% людей старше 80 лет прошли вакцинацию от коронавируса. При этом на крупных островах Эстонии поставленная задача - вакцинировать не менее 70% населения - выполнена.

По этой причине как руководитель массовой вакцинации Марек Сеэр, так и министр здоровья и труда Танель Кийк выразили готовность вакцинировать всех жителей Ида-Вирумаа. Главная задача - привить старшую возрастную группу.

По словам Кийка, представители планируют связаться с пожилыми людьми как по телефону, так и через электронные каналы, и через социальных работников местного самоуправления. Он отметил, что в эти выходные вновь пройдет кампания по массовой вакцинации.

"Среди возможных вариантов - запустить модель 1+1 - в этом случае человек из младшей возрастной группы сможет пройти вакцинацию, если приведет с собой пожилого человека", - отметил Кийк.

Это означает, что нужно вакцинировать желающих теми препаратами, которые подходят всем. На данный момент это вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

ERR.EE