Разоблачена сеть наркоторговцев. Ниточка привела в Нарву

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Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Тармо Вярат сказал, что длившаяся более полугода работа по поимке преступников привела к задержанию полицейскими 24 марта в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Козе теэ автомобиля Toyota.

Иллюстративное фото: Martin Ahven

„Во время обыска машины мы нашли на заднем сидении пакет для мусора черного цвета, в котором были четыре вакуумных упаковки с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это амфетамин, вещества было более четырех килограммов", — рассказал Вярат.



Полицейские задержали находившихся в автомобиле мужчин 45, 49 и 30 лет в качестве подозреваемых во владении и обороте наркотиков в большом количестве. Вечером того же дня полицейские задержали в Таллинне четвертого подозреваемого, 49-летнего мужчину, который также занимался оборотом наркотиков. У него дома в Пярну полицейские нашли примерно 20 граммов кокаина.



По словам Вярата, у полиции была информация, что сеть преступников занималась поставкой наркотиков, в основном из Ида-Вирумаа, в Пярну.

„И в отношении задержанных в Таллинне людей было известно, что эти наркотики предназначались для Пярну. Но нам было важно задержать их уже в Таллинне, чтобы они не успели избавиться от наркотиков", — пояснил он.



В то время, когда происходило задержание в Таллинне, полицейские задержали еще двух участников той же группы в Ида-Вирумаа, 41-летнего мужчину в Кохтла-Ярве и 38-летнего мужчину в Нарве. Последнего из них уже наказывали за незаконный оборот наркотиков и раньше.



Руководитель службы по борьбе наркопреступленими и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов сказал, что залогом успеха этой операции стала оперативная и быстрая работа полиции. „Мы провели задержания одновременно в разных местах, чтобы преступники не успели обменяться между собой информацией. Этим мы разрушили цепочку, по которой сбывались наркотики в большом количестве", — сказал Кабанов.



В течение полугода полицейские Ляэнеской префектуры задержали семерых человек, принадлежащих к сети наркоторговцев, у них полиция конфисковала 7,7 кг амфетамина. Во время операции в Идаской префектуре у двух человек изъяли 11 кг амфетамина. Почти 19 кг амфетамина хватило бы для наркоопьянения 146 000 человек и наркоторговцы заработали бы с продажи наркотиков примерно 380 000 евро.



По ходатайству прокуратуры под стражу взяты пять человек, из них трое в Пярнуском уездном суде и двое в Вируском уездном суде. "В случае такого большого количества наркотиков есть основание полагать, что их деятельность была организована, поэтому прокуратура посчитала необходимым взятие подозреваемых под стражу", — пояснила помощник прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Теэли Мяги.



Прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук сказала, что в случае задержанных и находящихся под стражей в Ида-Вирумаа подозреваемых примечательно то, что оба они имели ранее длительные тюремные наказания.



„Например, один из них был наказан 5,5 годами лишения свободы и это, к сожалению, не повлияло на его поведение. Уже через семь месяцев после освобождения он нашел и восстановил преступные связи, посредством которых можно было получить наркотики в большом количестве, килограммами. Также он нашел и канал сбыта наркотиков", — сказала Луук.



За незаконный оборот наркотических средств в большом количестве в группе можно получить в наказание тюремное заключение сроком до 15 лет. Если будет доказано, что наркотики продавались с целью получить большой доход, максимальным наказанием может быть пожизненное заключение.





Виктория Корпан

пресс-секретарь