Finnair вынудила эстонцев провести ночь на скамейках аэропорта Хельсинки

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Вечером 26 апреля и в первые минуты 27 апреля Finnair отменила два рейса из Хельсинки в Таллинн, из-за этого около сотни человек были вынуждены провести изнурительную ночь на скамейках аэропорта Хельсинки-Вантаа, где для них даже не организовали питьевую воду, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: unsplash.com

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Эйнари Бамбуса, Finnair отменила рейс AY 1023, который должен был вылетать из Хельсинки в 17:00, и рейс AY 1035, время вылета которого было 00.20. Рейсы были отменены из-за плохой видимости в Таллинне.

По словам директора Эстонской библиотеки-репозитория Герды Кордеметс, которая возвращалась домой из Стокгольма через Хельсинки, представители Finnair приехали сообщить об отмене второго рейса около полуночи в сопровождении охранников. «Очевидно, был страх, что может начаться бунт и кто-то станет слишком эмоциональным», - сказала она.

По словам Кордеметс, человек было около 150 человек, но, по данным отдела коммуникаций Finnair, всего около 70 человек уточняли, могут ли они получить номер в отеле. Обязанность по организации проживания, а также обеспечению питания и другой помощи возлагается на авиакомпанию в случае отмены согласно Директиве ЕС/261 2004.

По словам Кордеметс, Finnair ответила, что въезд в Финляндию (покинуть аэропорт в случае транзита) в настоящее время запрещен из-за коронаограничений. Граждане Финляндии смогли покинуть аэропорт, кроме того, было сделано исключение для пассажира из Эстонии с маленькими детьми, а остальным пришлось устроиться на скамейках. В ответ на просьбу пассажиров сотрудники Finnair в какой-то момент также организовали одеяла для спящих, но не питьевую воду. Приходилось пить из-под крана или пользоваться автоматами по продаже напитков.

Также Кордеметс отмечает, что она получила подтверждение от работника Finnair, что она сможет попасть на свой рейс утром в 10 часов. Через мгновение после того, как авиакомпания пообещала большой Airbus, в который поместятся пассажиры двух рейсов, на телефон Кордеметс пришло уведомление, что для нее забронировано место на рейсе, вылетающем в Таллинн только в 16.25.

Когда Кордеметс решила потребовать объяснений, ее снова заверили, что это, должно быть, ошибка и она точно сможет сесть на утренний рейс в Таллинн.

Утром это обещание уже не действовало, пришли на смену другие сотрудники Finaair и заявили, что рейс Кордеметс вылетает в Таллинн в 16.25. Раньше домой ей в итоге все равно удалось попасть, потому что она осталась сидеть у гейтов и в последний момент выяснилось, что на борту утреннего рейса еще есть свободные места. Finnair не организовывала Airbus.

По словам Бамбуса, отмены были связаны с обширными строительными работами в Таллиннском аэропорту, которые не позволяют использовать определенное аэронавигационное оборудование.

«НОТАМ (уведомление - прим.ред.) был выпущен и разослан всем авиаперевозчикам. Возраст самолета и его навигационного оборудования, тип самолета и опыт пилота играют важную роль при посадке в более неблагоприятных погодных условиях - окончательное решение о посадке самолета всегда принимает пилот», - сказал Бамбус.

Мари из отдела коммуникаций Finnair отметила, что в обычной ситуации пассажиров размещают в отеле, но это оказалось невозможным из-за отсутствия отеля на территории транзитной зоны аэропорта, а пассажиры не соответствовали критериям для въезда в Финляндию.

BNS