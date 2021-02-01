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В список недружественных для России стран входят девять государств, в том числе три Балтийские страны, сообщил во вторник телеканал «Россия 1».

Фото: скриншот видео телеканала Россия

Россия сочла недружественными для себя странами США, Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Украину, Польшу, Чехию и Великобританию.

Именно этот список показали в эфире «Россия 1».

МИД РФ сообщил о составлении списка недружественных стран в понедельник. По словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, список составлен по распоряжению президента Владимира Путина.

Указ президента ограничивает возможности представительств «недружественных» государств нанимать в России рабочую силу. «При необходимости» ограничение может быть заменено полным запретом.

Согласно указу, «количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ».

Правительство может при необходимости вносить изменения в список «недружественных стран».

Россия сообщила о составлении списка после того, как ряд стран выслал дипломатов в знак солидарности с Чехией, выславшей в прошлую субботу 18 российских дипломатов, которые, по данным местной разведки, были агентами спецслужб.

МИД РФ на среду вызвал послов Балтийских стран и Словакии.

BNS