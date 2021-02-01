Нас ждут 10-километровые пробки из грузовиков?

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С 16 мая нельзя забронировать очередь для пересечения эстонско-российской границы на погранпунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула. Нарвское муниципальное предприятие Transservis-N, регулирующее автомобильные очереди, не исключает того, что на границе может возникнуть коллапс.

Фото: zagranportal.ru

Председатель совета Transservis-N Владимир Бутузов говорит, что владельцы системы инфосистемы GoSwift, через которую осуществляется бронирование очереди, предупредили МВД Эстонии о закрытии системы.

Как поясняет технический директор GoSwift Мариус Кутателадзе, это связано с тем, что истекает срок действия договор между МВД и GoSwift.

”Юридически заканчивается время действия договора, поэтому сейчас ставить в очередь машины при помощи системы бронирования нет смысла, если нет юридического обоснования, как это будет работать после 17 мая”, — говорит Кутателадзе.

При этом, по словам члена правления Transservis-N Андруса Тамма, к этому договору относится и обслуживание так называемых отстойников — зон ожидания.

Те условия, которые объявлены в тендере, по словам Бутузова, сейчас никого не устраивают. Как отмечает Тамм, условия конкурса были жесткие и фирма GoSwift приостановила бронирование очередей на границах.

”Транспорта нет. GoSwift собирали налоги в Нарве, Лухамаа и Койдула. Денег нет, а бесплатно они работать не хотят и не будут”, — говорит Бутузов.

”Мы-то больше боимся за Нарву. Если не будет регистрации грузовых машин и они не будут проходить через GoSwift, как это было ранее, то Нарву забьют очереди из грузовиков. Они не будут заходить ни в Силламяэ, ни в зону ожидания Transservis-N, а поедут сразу на границу — предупреждает Бутузов. Сейчас идут переговоры с МВД, потому что мы относимся к ним. И мы не должны допустить коллапса в Нарве”.

”Да, есть такая опасность. В районе 14-15 чисел могут возникнуть очереди из грузовиков”, — подтверждает Тамм.

Скриншот: delfi.ee

Бутузов и Тамм говорят, что этот вопрос сейчас решается в МВД — в мае должен быть объявлен конкурс по поиску фирмы, которая будет осуществлять бронирование очереди для пересечения границ.

”Переговоры продолжаются, они были сегодня, будут и завтра. У всех сторон есть желание найти решение этого вопроса”, — говорит Тамм, который выражает надежду, что стороны договорятся и коллапса на границе не возникнет.

Поскольку границы остаются закрытыми, то угрозы возникновения очередей из легковых машин пока нет. Бутузов говорит, что до закрытия границ в сутки через нарвскую границу проходило порядка 700-800 легковых машин, сейчас — 60-70.

Кутателадзе уверен, что той ситуации, которая была на границе 10 лет назад из-за очередей машин, никто не допустит. ”Это было бы очень печально и радикально. Никто не хочет видеть эти десятикилометровые очереди перед пограничном пунктом и чтобы грузовики стояли на дорогах”, — убежден Кутателадзе.

”Но с юридической точки зрения, может быть все. Если договор заканчивается и если не найдут никакого решения, то, соответственно, нет никакого юридического основания содержать подобную систему. Тогда уже будут решать вопрос по факту”, — добавляет представитель GoSwift, который советует обратиться за комментарием по данному вопросу к МВД.

Глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги, подтверждает, что договор с GoSwift заканчивается 16 мая.

”Сейчас Департамент полиции и погранохраны (PPA) ищет нового партнёра для заключения договора”, — говорит Мяги, который добавляет, что поиски нового партнёра продлятся до 10 мая.

МВД надеется заключить новый договор еще до того, как закончится срок действия нынешнего с фирмой GoSwift.

Бронирование очередей на границе временно приостановлено с 16 мая, но Министерство внутренних дел в сотрудничестве с PPA ищет решения для обеспечения работы системы даже в случае истечения срока действующего контракта.

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