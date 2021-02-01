В Эстонии открылась виртуальная ярмарка труда: она продлится 4 дня

Конвейер новостей / РеспубликаВ Эстонии открылась виртуальная ярмарка труда: она продлится 4 дня
Дата публикации: Сегодня, 10:50 Просмотрено: 98
Во вторник в Эстонии в электронном формате стартовала Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице.
Касса по безработице. Фото: scanpix
В этом году виртуальная ярмарка будет проходить четыре дня: с 27 апреля по 30 апреля, сообщили радионовости ERR.
В рамках ярмарки можно ознакомиться с вакансиями нескольких десятков работодателей, посетить семинары, принять участие в мастер-классах, а также подготовиться к собеседованию на работу.
Ярмарка будут проходить на платформе www.toomess.ee.
ERR.EE