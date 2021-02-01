Опрос: позиции Центристской партии накануне местных выборов ухудшились

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По сравнению с ситуацией перед местными выборами 2017 года поддержка Центристской партии заметно снизилась, а число сторонников Партии реформ удержалось почти на том же уровне, что и четыре года назад, выяснили социологи фирмы Kantar Emor в ходе проведенного в апреле опроса.

Фото: err.ee

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, если накануне выборов в 2017 году рейтинг Центристской партии составлял 27,3%, то в апреле этого года всего 19,6%. Наиболее популярной политсилой стала Партия реформ, за которую готовы проголосовать 21,5% жителей Эстонии в возрасте старше 16 лет. Позиции реформистов заметно улучшились в сравнении с апрелем 2017 года, когда их рейтинг составлял 19,5%.

В сравнении с периодом четырехлетней давности более чем в два раза увеличили число своих сторонников консерваторы (EKRE). Могут в значительной мере потерять поддержку избирателей, наряду с центристами, еще Социал-демократическая партия и Isamaa.

В Таллинне лидирующие позиции сохраняет Центристская партия, однако, по оценке социологов, она и в столице теряет свою поддержку и уже сейчас она далека от преобладающего большинства в горсобрании. На рейтинг центристов в Таллинне начинают влиять их конкуренты - Eesti 200 и соцдемы.

С учетом результатов апрельского опроса в горсобрание Таллинна по результатам выборов прошли бы представители пяти партий — Центристской, Партии реформ, EKRE, Eesti 200 и СДПЭ.

BNS