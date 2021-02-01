Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной вакциной

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Власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной среди тех, которые используются в стране. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на рейтинг препаратов, опубликованный венгерским правительством.

Иллюстративное фото: Davo Ruvic/Reuters

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021

Рейтинг основан на данных о пяти вакцинах: «Спутник V», Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Их собрали после введения второй дозы в период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021 года.

Согласно этим данным, российская вакцина показала наименьшее число заражений (в 2–7 раз меньше) и наименьшую смертность на 100 тысяч привитых (в 7–32 раза меньше).

Венгрия начала применять «Спутник V» первой в Европе. В конце апреля правительство страны подписало контракт на поставку 2 млн доз российской вакцины, о чем сообщается на правительственном портале о ситуации с коронавирусом.





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