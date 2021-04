Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной вакциной

Власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной среди тех, которые используются в стране. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на рейтинг препаратов, опубликованный венгерским правительством.

Иллюстративное фото: Davo Ruvic/Reuters

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws