Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной вакциной

Конвейер новостей / В стране и миреВенгрия признала «Спутник V» самой безопасной вакциной
Дата публикации: Сегодня, 15:18 Просмотрено: 146
Власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной среди тех, которые используются в стране. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на рейтинг препаратов, опубликованный венгерским правительством.
The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021
Рейтинг основан на данных о пяти вакцинах: «Спутник V», Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. Их собрали после введения второй дозы в период с 26 декабря 2020 года по 20 апреля 2021 года.
Согласно этим данным, российская вакцина показала наименьшее число заражений (в 2–7 раз меньше) и наименьшую смертность на 100 тысяч привитых (в 7–32 раза меньше).
Венгрия начала применять «Спутник V» первой в Европе. В конце апреля правительство страны подписало контракт на поставку 2 млн доз российской вакцины, о чем сообщается на правительственном портале о ситуации с коронавирусом.
knife.media