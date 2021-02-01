Начинается прием студентов в Йыхвискую школу технологий

Сегодня Йыхвиская школа технологий, первое в Эстонии учебное заведение основанное на инновационном самообучении, начинает набор студентов. В качестве первого шага кандидаты должны пройти тест на определение способностей на домашней странице школы. Во второй отборочный тур попадут 600 кандидатов, которые справятся с тестом успешнее всего. В итоге осенью этого года 200 самых сильных студентов получат возможность приступить к бесплатному обучению в Йыхвиской школе технологий для взрослых, которая будет носить имя kood/Jõhvi.

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“Программа занятий в школе основывается на самостоятельном обучении и занятиях в группах. В мире существует около 30 школ с похожими методами обучения, в которых нет обычных уроков. Результаты показывают, что 95% выпускников сразу находят хорошо оплачиваемую работу или начинают развивать свой бизнес уже во время учебы”, - говорит Карин Кюннапас, соруководитель Йыхвиской школы технологий.



Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. Сначала следует пройти тест на домашней странице школы www.kood.tech. При тестировании оценивается память кандидата, аналитическое мышление и навыки по решению проблем. Для прохождения теста не нужна предварительная подготовка. Важно, чтобы у кандидата было примерно полтора часа для выполнения задания, так как тест нужно пройти за один раз.



На втором этапе 600 лучших кандидатов будут приглашены на трехнедельный спринт, который пройдет летом этого года. Во время интенсивных занятий по программированию кандидатам нужно будет решать различные задачи как индивидуально, так и в командах.

«Летний спринт даст кандидатам представление, подходит ли им система самообучения и есть ли у них дальнейшая мотивация учиться на ИТ-специалиста. По результатам спринта будут отобраны 200 студентов, которые приступят к учебе в середине сентября», - пояснила Кюннапас.



Подать заявление в школу может каждый, кто старше 18 лет и имеет хотя бы основное образование. Никакого предыдущего опыта программирования или базовых знаний не требуется. Обучение в школе бесплатное и будет проходить в основном на английском языке, но вспомогательные материалы будут доступны как на эстонском, так и на русском языках. До завершения строительства здания школы в Йыхви летний спринт и школьные мероприятия начнутся в Центре профессионального образования Силламяэ в Ида-Вирумаа. И в Силламяэ, и в Йыхви также есть бесплатное жилье для студентов.



Школа будет работать по международной программе 01 Education System (01Edu), которая построена как на системе самообучения, так и на работе в группах. Опыт других школ показывает, что учебная программа очень интенсивная, требуется очное обучение и обычно для работы вне школы не остается времени. “Хотя методика самообучения позволяет каждому учащемуся выполнять задания в соответствии с его собственным темпом и делать это частично в форме дистанционного обучения, но для достижения наилучших результатов важно, чтобы учащиеся физически присутствовали в школе для участия в школьных мероприятиях и сотрудничества», - уточнила Кюннапас.

Для открытия школы была получена поддержка Riigi Tugiteenuste Keskus и Министерства финансов в рамках программы поддержки развития предпринимательства в Ида-Вирумаа и разнообразия трудовых навыков людей, а также Kredexi и программы Startup Estonia .для Ида-Вирумаа. Кроме того, свое согласие на поддержку школы дали десятки частных лиц и такие известные предприятия, как Wise, SEB, LHV, Superangel, Bolt, Astrec Data, Pipedrive, Ассоциация учредителей, Образовательный фонд Heateo и Startup Estonia.



Йыхвиская школа технологий – это новая школа программирования для взрослых, которая поможет снизить растущий спрос на разработчиков программного обеспечения. Школа разнообразит образовательный ландшафт Эстонии и предложит новые возможности развития местным жителям и Ида-Вирускому региону в целом. Инициаторами идеи создания Йыхвиской школы технологий выступили Таавет Хинрикус, Марек Кийза, Мари-Лийз Киттер, Маарья Пехк, Мерлин Сеэман, Райнер Штернфельд, Эде Тамкиви и Мартин Виллиг.



