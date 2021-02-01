На этой неделе в Эстонию доставят рекордно большую партию вакцины

Дата публикации: Сегодня, 13:08 Просмотрено: 167

На этой неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса - 127 290 доз, наиболее крупные поставки ожидаются от производителей Pfizer и AstraZeneca, сообщил Postimees.

Иллюстративное фото: laanlane.ee

В понедельник в Эстонию доставят 43 290 доз Pfizer/BioNTech и 4800 доз Moderna.

Во вторник в Эстонию доставят 2400 доз вакцины AstraZeneca. В среду прибудут 6000 доз вакцины Janssen и в четверг - 6000 доз вакцины Moderna и 64 800 доз вакцины AstraZeneca.

По ныне действующему плану, вакцина Janssen предназначается для вакцинации пациентов на дому. На этой неделе медсестры в Харьюском уезде, в Тартуском и Ида-Вируском уезде будут вакцинировать тех, кому по различным причинам трудно самим добраться до своего семейного врача, а также тяжелобольных людей, которые из-за болезни сами не могут прийти на вакцинацию.

BNS