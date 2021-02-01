Въезжающие в Эстонию будут получать напоминание отчитаться о поездке

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С 1 мая операторы связи должны будут информировать всех въезжающих в Эстонию лиц об обязанности предоставлять данные о маршруте своей поездки.

Иллюстративное фото: М. Денисов. Mos.ru

Соответствующее распоряжение, касающееся операторов мобильной связи Elisa, Tele2 и Telia, подписал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Оно накладывает на поставщиков услуг мобильной связи обязательство рассылать всем въезжающим в Эстонии из-за границы своим клиентам или иностранцам, использующим роуминг, смс-сообщение о необходимости предоставить данные о поездке.

Пересекающие границу будут получать на свои телефоны сообщения следующего содержания: "Вы прибыли в Эстонскую Республику. Из-за пандемии COVID-19 вы должны предоставить данные о своих поездках. Вы можете предоставить данные на странице https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Департамент здравоохранения".

Смс-сообщение будет рассылаться на трех языках.

ERR.EE