Страны ЕС договорились о запуске паспорта вакцинации в июне

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Страны-члены Европейского союза устранили остававшиеся разногласия по поводу запуска общеевропейского паспорта вакцинации, и если инициатива "зеленого электронного сертификата" будет одобрена Европейским парламентом, то паспорт может быть внедрен уже в июне этого года.

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Об этом сообщил ERR вице-канцлерам по европейским делам МИД Эстонии Мярт Волмер.

"К настоящему моменту государства-члены это согласовали, и разногласий больше нет. Теперь этот [вопрос] перейдет в Европарламент, и его действительно хотят решить очень быстро, чтобы трансграничное признание сертификатов заработало как можно быстрее, может быть, уже в мае или июне", - сказал Волмер.

Он добавил, что каких-то серьезных препятствий в Европарламенте не ожидается, потому что последний также заинтересован в скорейшем возобновлении движения людей в Европе.

Зеленый электронный сертификат представляет собой интерфейс для обмена данными на уровне ЕС, к которому страны-члены могут подключить свои национальные системы и проверять через него подлинность выданных в других странах сертификатов. Справка будет показывать статус ее предъявителя по COVID-19, т.е. наличие вакцинации, перенесенного заражения вирусом или недавно полученный отрицательный результат теста.

Волмер сообщил, что соответствующее ИТ-решение в Эстонии уже практически разработано. "Насколько я знаю, Министерство социальных дел пообещало запустить первую тестовую версию уже к концу апреля", - сказал вице-канцлер МИД Эстонии. То же самое подтвердил в среду в телепередаче "Terevisioon" и вице-канцлер минсоцдел Калле Киллар.

Один из чиновников Еврокомиссии в среду сообщил на условиях анонимности, что дальше всего в разработке сертификата продвинулись Эстония, Франция, Германия, Швеция, Люксембург, Хорватия, Болгария, Греция и Чехия. В случае этих стран сертификаты можно будет начать тестировать уже в конце мая.

Киллар отметил, что 17 стран-членов ЕС готовы в мае начать соответствующий пилотный проект, а Еврокомиссия готова предложить им со своей стороны решение, чтобы проект прошел успешно.

Волмер пояснил, что хотя электронный интерфейс создается как общеевропейский, каждое государство должно разработать собственное внутригосударственное решение сертификата, данные о котором будут поступать в единую систему. Если какие-то страны запоздают с таким решением, то их граждане пострадают.

"Когда вакцинация или перенесенное заболевание уже начнут давать какие-то преимущества, то гражданам таких стран будет очень сложно доказать [в иностранном государстве], что они вакцинированы или переболели. Им придется тогда пользоваться старомодными бумажными справками, которые пограничник может либо принять, либо усомниться в их подлинности и развернуть человека на границе", - сказал Волмер.

"С электронным сертификатом все намного надежнее, потому что он проверяется через общеевропейский интерфейс. Так что в интересах каждой страны, чтобы их граждане могли снова отправляться в поездки и заниматься своими делами", - добавил он.

По словам Киллара, сложности могут возникнуть именно с обработкой внутригосударственных данных, которые должны быть доступны в необходимом формате. Вице-канцлер минсоцдел отметил, что в этом вопросе эстонские компании могут предложить свою помощь другим странам.

С другой стороны, электронный сертификат сам по себе не дает никаких прав, а лишь информацию о его владельце. Решения по поводу ограничений и дополнительных возможностей, предоставляемых владельцам сертификатов, каждое государство будет принимать самостоятельно, пояснил Вольмер.

"Электронный сертификат - это вспомогательное средство, которое не дает права автоматически. Эти права возникают за счет решений государств; какие проблемы сертификат помогает решать. В случае Эстонии это решение уже принято: вакцинированным или переболевшим COVID-19 не придется оставаться в самоизоляции, и от них не будут требовать при въезде справку с отрицательным результатом теста", - сообщил представитель МИД.

С инициативой по созданию общеевропейского паспорта вакцинации выступила 17 марта Европейская комиссия, которой в ЕС принадлежит право законодательной инициативы. Для вступления решений в силу необходимо их одобрение Советом ЕС, представляющим правительства стран-членов, а также Европарламентом. Последний может одобрить согласованный Советом ЕС план на пленарном заседании в конце апреля или в мае.

DELFI.EE