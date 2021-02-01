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Конвейер новостей / РеспубликаЖители Эстонии видят следующим президентом Ю. Ратаса или К. Кальюлайд

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 45

Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Юри Ратаса или нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали данные проведенного недавно Kantar Emor исследования.

Жители Эстонии видят следующим президентом Ю. Ратаса или К. Кальюлайд
Юри Ратас и Керсти Кальюлайд. Фото: JAANUS LENSMENT

В ходе проведенного в апреле опроса респондентам был предложен список из пяти потенциальных кандидатов в следующие президенты Эстонии. Самую большую поддержку получил бывший премьер-министр и нынешний спикер Рийгикогу, председатель Центристской партии Юри Ратас — его видят в качестве следующего главы государства 23 процента опрошенных. Ратас получил наибольшую поддержку со стороны электората Центристской партии, но его также поддерживают жители Эстонии других национальностей и имеющие среднее образование.

Нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд предпочел бы видеть на посту главы государства 21 процент опрошенных, это прежде всего электорат Партии реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии, а также эстонцы и жители страны с высшим образованием.

В списке возможных кандидатов были также Тармо Соомере, Март Хельме и Юлле Мадисе. Поддержку Тармо Соомере с точки зрения партийных предпочтений выразили преимущественно избиратели партии Isamaa, сторонниками Марта Хельме являются сторонники Консервативной народной партии Эстонии, а поддержка Юлле Мадиса более равномерно распределяется среди сторонников всех политических партий, и ее сторонников нельзя точно увязать с отдаваемыми той или иной партии предпочтениями.

Семь процентов респондентов спонтанно упомянули и других возможных будущих кандидатов в президенты, из которых чаще всего упоминается Марина Кальюранд. Почти пятая часть опрошенных пока не смогли высказать свое мнение на эту тему или не имеет определенного предпочтения.

По словам эксперта-исследователя Kantar EmorКайсы Эско, интересно наблюдать, как меняется динамика мнений сторонников коалиционных и оппозиционных партий. В настоящее время мнение избирателей коалиционных партий почти поровну разделилось между Юри Ратасом и Керсти Кальюлайд, а в относительно избирателей оппозиционных партий - между Керсти Кальюлайд и Мартом Хельме. Кроме того, большая часть жителей страны еще не сформировала определенного мнения, поэтому интересно проанализировать эту тему в будущем, чтобы увидеть, как меняется и развивается общественное мнение.

Вопрос о кандидатах в президенты был частью ежемесячного онлайн-опроса Kantar Emor, который охватывает темы в различных областях. В исследовании приняли участие 1232 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет, опрос проведен 15-21 апреля.

BNS

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