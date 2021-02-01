Жители Эстонии видят следующим президентом Ю. Ратаса или К. Кальюлайд

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Жители Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом Юри Ратаса или нынешнего президента Керсти Кальюлайд, показали данные проведенного недавно Kantar Emor исследования.

Юри Ратас и Керсти Кальюлайд. Фото: JAANUS LENSMENT

В ходе проведенного в апреле опроса респондентам был предложен список из пяти потенциальных кандидатов в следующие президенты Эстонии. Самую большую поддержку получил бывший премьер-министр и нынешний спикер Рийгикогу, председатель Центристской партии Юри Ратас — его видят в качестве следующего главы государства 23 процента опрошенных. Ратас получил наибольшую поддержку со стороны электората Центристской партии, но его также поддерживают жители Эстонии других национальностей и имеющие среднее образование.

Нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд предпочел бы видеть на посту главы государства 21 процент опрошенных, это прежде всего электорат Партии реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии, а также эстонцы и жители страны с высшим образованием.

В списке возможных кандидатов были также Тармо Соомере, Март Хельме и Юлле Мадисе. Поддержку Тармо Соомере с точки зрения партийных предпочтений выразили преимущественно избиратели партии Isamaa, сторонниками Марта Хельме являются сторонники Консервативной народной партии Эстонии, а поддержка Юлле Мадиса более равномерно распределяется среди сторонников всех политических партий, и ее сторонников нельзя точно увязать с отдаваемыми той или иной партии предпочтениями.

Семь процентов респондентов спонтанно упомянули и других возможных будущих кандидатов в президенты, из которых чаще всего упоминается Марина Кальюранд. Почти пятая часть опрошенных пока не смогли высказать свое мнение на эту тему или не имеет определенного предпочтения.

По словам эксперта-исследователя Kantar EmorКайсы Эско, интересно наблюдать, как меняется динамика мнений сторонников коалиционных и оппозиционных партий. В настоящее время мнение избирателей коалиционных партий почти поровну разделилось между Юри Ратасом и Керсти Кальюлайд, а в относительно избирателей оппозиционных партий - между Керсти Кальюлайд и Мартом Хельме. Кроме того, большая часть жителей страны еще не сформировала определенного мнения, поэтому интересно проанализировать эту тему в будущем, чтобы увидеть, как меняется и развивается общественное мнение.

Вопрос о кандидатах в президенты был частью ежемесячного онлайн-опроса Kantar Emor, который охватывает темы в различных областях. В исследовании приняли участие 1232 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет, опрос проведен 15-21 апреля.

BNS