Дни справедливого перехода - направления развития Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 14:34 Просмотрено: 286

28 - 29 апреля пройдут виртуальные дни, посвященные справедливому переходу Ида-Вирумаа. Речь пойдет о задачах, которые региону предстоит решить на пути к достижению климатической нейтральности. В то же время будет представлена информация о возможностях, которые откроются в регионе в рамках перехода, а также текущем состоянии мер по смягчению его последствий. Мероприятие откроет Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Парк приключений Кивиыли (Фото: Рихо Кирсс)

«Ида-Вирумаа ждут новые захватывающие времена. Все, что мы делаем сегодня в регионе в рамках переходного периода, - это надежная инвестиция в будущее», - сказал Яак Ааб, министр государственного управления. «И у предприятий, и у местных жителей будет хорошая возможность в следующие два дня узнать, как можно внести свой вклад в предстоящие изменения и как принять участие в планировании действий в данном направлении».

По словам Ивана Сергеева, координатора процесса справедливого перехода, переход к климатически нейтральной экономике даст Ида-Вирумаа уникальную возможность совершить скачок в развитии, о котором в регионе уже давно мечтают. «Это возможность в сотрудничестве с активными предпринимателями, лидерами сферы образования, сообществами и местными самоуправлениями построить в регионе новую экономику с прибыльными рабочими местами, не зависящими от сокращающегося и нестабильного производства ископаемого топлива. В этом свете переходный фонд для Ида-Вирумаа - это инвестиция в успех, ключ к которому находится в наших же руках», - отметил Сергеев.

Первый день будет посвящен вопросам стратегии справедливого перехода. За вступительным словом президента Керсти Кальюлайд последуют дискуссии с участием технического директора Viru Keemia Gruрp Меэлиса Элдерманна, директора института общественных наук Тартуского университета Маргит Келлер, эстонского режиссера, киносценариста и -режиссера Ильмара Раага, руководителя программы стартап-инкубатора Tehnopol в Нарве и куратора Инновационного фонда Ида-Вирумаа Ольги Курдовской и многих других. Второй день откроет Яна Будковская, руководитель фонда Prototron и Нарвского творческого инкубатора Objekt. За этим последуют дискуссии, на которых будут представлены конкретные меры поддержки, запланированные в рамках фонда справедливого перехода. ПРОГРАММА

Цель мероприятия - предоставить информацию о ходе составления плана справедливого перехода и побудить участников к содействию в развитии Ида-Вирумаа, включая участие в мерах поддержки, запланированных в рамках перехода. Приглашаются к участию предприниматели со всей Эстонии, местные жители Ида-Вирумаа и другие - все, кто хочет быть в курсе возможностей, которые откроются в регионе в ближайшем будущем и кому небезразлично развитие местной жизни. Все желающие могут принять участие в дискуссиях и высказать свое мнение о переменах в регионе.





Рабочий язык Дней справедливого перехода – эстонский, также будет обеспечен синхронный перевод на русский язык.





Pегистрация на мероприятие происходит ЗДЕСЬ.





Фонд справедливого перехода - это механизм финансирования, созданный Европейским союзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в регионах, которым предстоят значительные социально-экономические изменения в связи с достижением целей Европейского Союза в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году. Дополнительная информация





Гейли Хейнмаа

Главный специалист | отдел внешних связей