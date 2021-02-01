Расссматривается постоянное транспортное соединение с Сааремаа

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Министерство финансов планирует дать окончательный ответ по вопросу постоянного транспортного соединения с Сааремаа, сообщила во вторник BNS пресс-служба министерства.

В настоящее время сообщение с Сааремаа организовано при помощи паромной переправы. Автор: Margus Muld/ERR

В апреле начала работать группа экспертов которая призвана оценить возможные влияния связанные с постоянным транспортным соединением между материковой частью и островами Мухумаа и Сааремаа. По первоначальным оценкам для планировки и оценки влияний а так же составления предварительного задания потребуется около 10 месяцев. К работе привлечено более 20 экспертов из различных сфер призванных оценить влияние постоянного сообщения на природу, экономику, социальную и культурную жизнь региона а также изучить другие дополнительные влияния.

В качестве решения постоянного соединения основными вариантами по-прежнему являются строительство моста или подводного тоннеля. Команда проекта также не исключает параллельного функционирования паромного сообщения, которое имеет свою ценность для многих целевых групп, например семей с маленькими детьми и туристов. По словам советника особых планировок Министерства Финансов Сийма Орава, влияние постоянного соединения с Саремаа уже неоднократно изучалось, но окончательное решение до сих пор принято не было. “Целью сегодняшнего процесса составления исходного задания является собрать воедино все осуществленные до сих пор исследования и оценки, оценить сферы которые требуют дополнительного изучения и дать конечную оценку тому, есть ли смысл и дальше заниматься проектом постоянного соединения с Сааремаа или нет”,- пояснил Орав.

В ходе работы будут приняты во внимание как сделанные до сегодняшнего дня исследования, так и последние инженерно-технические решения, которые позволят оценить реалии проекта. По данным опубликованного в начале 2020 года исследования общественного мнения самое большое положительное влияние от постоянного транспортного соединения с Сааремаа ожидается в сферах предпринимательства и туризма. Изначальные исследования говорят о хорошем уровне окупаемости проекта как в случае строительства моста, так и подводного тоннеля. Поскольку Большой пролив является местом жительства для тюленей и также важен для перелетных птиц, вопросы связанные с оценкой влияния проекта на местных животных и птиц находятся под особенным контролем. На важном месте также находятся интересы местных жителей и особенно собственников земли.

По словам Сийма Орава, особенно важную роль во всем процессе играют интересы местных жителей и их опыт. “Ясно то, что постоянное соединение с Сааремаа прежде всего повлияет на жизнь местных жителей, от которых мы ждем активного сотрудничества. В начале мая мы открываем электронный портал проекта благодаря которому каждый желающий сможет держать себя в курсе происходящего вне зависимости от своего местоположения”,- добавил Oрав.

Работа по планировке и внедрению постоянного транспортного сообщения с Сааремаа координируется проектной командой Министерства Финансов. Задачей рабочей группы является оценить все осуществленные исследования и анализы соединения через Большой пролив, оценить их достаточность и установить сферы которые нуждаются в дополнительном изучении, чтобы оценить возможность, жизнеспособность и дружелюбность постоянного транспортного соединения по отношению с социальной и окружающей среде.

По вопросам природоохраны, инфраструктуры и планирования министерство консультирует предприятие Skepast & Puhkim. Среди привлеченных экспертов с командой работают орнитолог Лехо Луигуйыэ, эксперт подводной жизни Георг Мартин, эксперт по морским млекопитающим Март Юсси и многие другие специалисты по живой природе а также эксперты по культурным, социальным и экономическим вопросам.

BNS