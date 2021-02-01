Живущим в Эстонии гражданам РФ теперь нужен доступ к сайту госуслуг

Дата публикации: Сегодня, 12:13 Просмотрено: 200

Вступившее в силу с 15 апреля постановление Роспотребнадзора вводит дополнительные требования при въезде в РФ для постоянно проживающих за границей граждан России.

Согласно постановлению, подписанному Главным государственным санитарным врачом РФ, все граждане России до въезда в страну теперь должны заполнить специальную анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а в течение трех дней после прибытия сдать тест на коронавирус, результаты которого нужно также загрузить на этот портал.

С июля прошлого года такое требование действовало только в отношении граждан РФ, прибывающих в страну воздушным транспортом, а теперь его распространили на любые виды пересечения границы.

Это означает, что проживающим в Эстонии гражданам РФ теперь необходимо оформить себе доступ к российскому порталу госуслуг для поездок в Россию.

Оформление полного доступа к порталу - долгая и сложная процедура. Для регистрации необходим паспорт и личный код пенсионного страхования (т.н. страховой номер индивидуального лицевого счета или СНИЛС). В принципе, возможность оформить СНИЛС есть и у проживающих за границей граждан РФ. Например, заявление можно подать по почте, представив целый набор дополнительных документов, нотариально заверенных в российском дипломатическом представительстве.

При наличии паспорта и СНИЛС, зарегистрироваться на российском государственном портале можно лично в центрах обслуживания (но для этого надо въехать в Россию) или опять-таки по почте.

Упрощенная регистрация

Хотя в рубрике "Как зарегистрироваться на портале" такой вариант не упоминается, в действительности на российском портале госуслуг существует вариант упрощенной регистрации по номеру телефона или электронной почте. Для этого на странице "Зарегистрироваться" нужно выбрать вариант "Другой способ регистрации", а затем указать свое имя, фамилию и адрес электронной почты.

После этого на электронную почту придет ссылка для активации учетной записи, позволяющая завершить регистрацию. Для такой учетной записи будет доступен только базовый набор услуг, но заполнить анкету для въезда в Россию и загрузить результат теста на коронавирус она позволяет.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили, что заполнение анкеты и загрузка результатов на портал теперь обязательны для всех граждан РФ.

"Мы понимаем, что это некие неудобства, но исключений нет. Поэтому каждый раз граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Эстонии, которые идут к нам на сторону России, должны сначала заполнить анкету на сайте госуслуг. Когда перейдут границу, они должны сдать ПЦР-тест и находиться дома, пока не придет результат их теста. Как только придет результат в электронном или каком-либо другом виде, они должны его опять разместить на сайте госуслуг", - пояснила в пятницу "Актуальной камере" пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

В российском посольстве в Эстонии содержательного комментария не предоставили, сообщив ERR, что посольство направило запрос о дополнительных разъяснениях в отношении новых правил, ответ на который ожидается "в ближайшее время".

В новость внесены дополнения 18 апреля в 22:03. В первоначальной публикации было ошибочно указано, что для регистрации на российском портале госуслуг обязательно наличие СНИЛС.

ERR.EE