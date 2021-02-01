Эстония не спешит применять перекрестную вакцинацию

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Эстония не спешит вслед за Германией начинать так называемое перекрестное вакцинирование, то есть прививать население двумя дозами от разных производителей вакцин. По мнению ученых, это может быть эффективным методом борьбы с эпидемией, правительство Эстонии ждет достаточного количества научных исследований перед одобрением подобной практики.

Автор: Zumapress/Scanpix

В Германии начинают использовать новую систему вакцинации для людей младше 60 лет - так называемое перекрестное вакцинирование. То есть первую дозу будут колоть AstraZeneca, то есть, векторной вакциной, а вторую - Pfizer или Мoderna, передает "Актуальная камера".

По словам вирусолога Андреса Меритса, такой метод вакцинации в теории может оказаться намного эффективнее.

"Если придется делать второй укол вакцины Pfizer, скорее всего, нет никаких причин, чтобы люди, получившие до того вакцину Astrazeneca, не смогли бы ее получить. Почти наверняка, это будет единственным выходом, потому что делать третий укол Astrazeneca просто нельзя. Из-за эффективности. Там будет слишком сильный ответ по аденовирусу", - сказал Меритс.

Правительство Эстонии пока вводить подобную систему вакцинации не спешит.

"Что касается перекрестного использования вакцин, про этот метод имеется чрезвычайно мало научно доказанных данных. Это новый метод, который только начали изучать, и никто сегодня не может его посоветовать, опираясь на научные данные. Сейчас мы хотим понаблюдать за опытом Великобритании и Германии в этой области, прежде чем принимать решение и изменять устоявшуюся у нас систему", - прокомментировал министр труда и здоровья Танель Кийк.

Эстония закупила вакцины Pfizer и Moderna в максимально допустимых объемах. Проще говоря, к концу года у нас можно будет ввести две дозы этих вакцин миллиону человек. И это без учета AstraZeneca. В итоге именно перекрестная вакцинация в нашем случае может оказаться очень эффективной, а темпы не пострадают.

"Мы пока анализировали лишь людей, кто переболел или получил вакцину от Pfizer. Мы измерили количество антител. Разница - в 11 раз в пользу вакцинированных. Количество нейтрализующих антител у вакцины AstraZeneca приблизительно сравнимо с тем, что вырабатывается после заболевания ковидом", - подчеркнул Меритс.

При этом Меритс отметил, что вакцинация AstraZeneca все равно является эффективной.

ERR.EE