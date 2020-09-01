Фото и видео: военнослужащие учатся летать на дронах-разведчиках

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2-я пехотная бригада начала обучать солдат срочной службы управлению беспилотными дронами-разведчиками RQ-20 Puma.

Фото: mil.ee

«Puma – эффективное летательное средство, благодаря которому бригада и батальоны могут обнаруживать противника еще до того, как он приступит к активным действиям, вне зависимости от времени суток», – пояснил капитан Куперьяновского батальона Кристьян Муули.

В программу подготовки военнослужащих срочной службы входит знакомство с техническим устройством дрона, тактическое планирование операций и летная практика. Эксплуатация разведчика интегрирована в обучение частей 22-го пехотного батальона.

RQ-20 Puma – беспилотный летательный аппарат американского производства, принятый на вооружение Сил обороны в 2019 году. Он позволяет вести разведку и корректировать огонь артиллерии в радиусе более десяти километров, находясь в воздухе часами. Дрон оборудован сенсорами, позволяющими обнаруживать цели как днем, так и ночью.

Artur Zahharov

meedianõunik