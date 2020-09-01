Kultuurkapital выписал премию лишенному госнаград Андрусу Веэрпалу

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В опубликованных в среду списках получателей средств от фонда Kultuurkapital в первом круге заявок на 2021 год значится и имя бывшего лыжника Андруса Веэрпалу, которому совет фонда утвердил премию в размере 5400 евро.

Андрус Веерпалу / Фото: © Pool / Pool / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Премия Веэрпалу была назначена на тех же основаниях, что и другим олимпийским чемпионам из Эстонии. В качестве цели ее использования указана "премия, выплачиваемая в знак признания спортсмена, выигравшего золотую медаль Олимпийских игр".

Веэрпалу в 2002 году победил в лыжной гонке на 15 км на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а в 2006 году выиграл ту же дисциплину на Играх в Турине.

За эти заслуги президент Эстонии Арнольд Рюйтель наградил его в 2002 году орденом Эстонского Красного Креста I степени, а в 2006 году - орденом Белой Звезды I степени.

Президент Керсти Кальюлайд 15 апреля лишила двукратного олимпийского чемпиона этих государственных наград. Решение было принято после того, как стало известно, что в отношении Веэрпалу установлен двухлетний запрет на профессиональную деятельность в спорте в результате допингового скандала.

По Закону о государственных наградах, президент может забрать орден в случае, если поведение человека впоследствии оказывается настолько недостойным, что исключает возможность награждения его орденом.

ERR.EE