Не вакцинированные люди 70+ должны сообщить о себе семейному врачу

Дата публикации: Сегодня, 15:24 Просмотрено: 132

На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано более половины населения старше 70 лет. Вакцины, которые поступят в Эстонию в ближайшие недели, дадут возможность вакцинировать всех людей старше 70 лет. Те люди старше 70 лет, которым еще не предлагали вакцинироваться, или кто отказался, а теперь передумал, могут сообщить семейному врачу о своем желании получить вакцину.

Фото: sm.ee

«Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелой формы заболевания. Нашей целью является предложить к концу апреля возможность вакцинироваться всем людям старше 70 лет и, таким образом, защитить в большинстве уездов как минимум 70 процентов людей старшей 70 лет», сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. «Все пожилые люди, которые еще не получили приглашение от своего семейного врача или ранее отказались от вакцинации, а теперь передумали, должны обязательно сообщить об этом своему семейному врачу. Также нужно сообщить, если человек по каким-то причинам не может сам прийти на вакцинацию, чтобы мы совместно с семейным врачом и местным самоуправлением могли предложить помощь. Я призываю всех более молодых людей помочь вакцинировать своих пожилых близких людей. Чем раньше мы сможем защитить от COVID-19 тех, кто наиболее подвержен риску, тем быстрее сможем дать возможность вакцинироваться всем желающим».

Согласно плану вакцинации, все люди старше 70 лет входят в группу риска COVID-19, так как у низ выше риск перенести COVID-19 очень тяжелой форме, и при заболевании они чаще нуждаются в госпитализации.

«Семейные врачи сосредоточены на вакцинировании групп риска и действуют настолько быстро, насколько позволяет количество поступившей в Эстонию вакцины», сказала руководитель союза семейных врачей Эстонии Ле Валликиви. «Поскольку в течение следующих недель у семейных врачей будет возможность заказать больше вакцин, мы призываем всех людей старше 70 лет связаться со своими семейными врачами в том случае, если им еще не была предоставлена возможность вакцинироваться. У человека могли измениться контактные данные, и в этом случае мы сможем быть уверены, что все люди старше 70 лет, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 получат такую возможность».

По данным Департамента здоровья, по состоянию на вчера в Эстонии из-за COVID-19 в больницах на лечении находятся 506 пациентов. Из них 260, то есть больше половины, это люди старше 70 лет, 395, то есть 78% - старше 60 лет. Средний возраст пациентов, находящихся в больницах, составляет 68 лет. В то же время мы уже и в Эстонии видим эффективность вакцин при защите от COVID-19. По данным Департамента здоровья, в Эстонии COVID-19 заболело всего 0,08 процента от тех, кто прошел полный курс вакцинации. Хорошая защита формируется уже после первой прививки – после первой дозы вакцины COVID-19 заболело всего 0,4 процента вакцинированных.

Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования общества.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии: www.vaktsineeri.ee

Эва Лехтла

Министерство социальных дел