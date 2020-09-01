Каллас: Эстония готова поднять вопрос о положении на границах Украины

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Положение на границах Украины вызывает озабоченность и Эстония готова поднять вопрос об этом в Совете безопасности ООН, заявила в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас.

Флаги Украины и Эстонии. Фото: Конгрес українців Естонії - Congress of Ukrainians of Estonia

Как передала BNS пресс-служба правительства, Каллас подчеркнула, что Эстония по данному вопросу поддерживает постоянный контакт как с властями Украины, так и с союзниками по НАТО.

По словам Каллас, эстонская сторона обсудила с представителями Украины, может ли Эстония поднять тему положения на границах Украины в Совете безопасности ООН. На данный момент Украина сосредоточена на деятельности в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Каллас подчеркнула, что Эстония готова поднять вопрос об этом и в Совете безопасности ООН.

BNS