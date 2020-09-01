Первая европейская страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

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Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявило управление по здравоохранению страны.

Фото: abc.net.au

Власти Дании на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата. Поэтому было принято решение об исключении данной вакцины из прививочной кампании для всех групп населения. При этом для вакцинации жителей продолжат использовать препараты от компаний Pfizer и Moderna.

11 марта Дания в качестве меры предосторожности временно запретила использование вакцины от компании AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике рассказал, что это связано с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку.

Ряд стран Европы приостановили или частично запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение данных о состоянии здоровья после вакцинации более чем у 17 миллионов человек показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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