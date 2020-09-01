Эстонские ученые разрабатывают назальный спрей от коронавируса

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Эстонские ученые получили антитела из коровьего молозива и создали назальный спрей от коронавируса. Разработчики ходатайствовали о проведении клинических испытаний и при первой возможности готовы начать выпуск продукции. В Университете естественных наук в рамках эксперимента подопытным стельным коровам ввели шиповидный белок коронавируса, в результате организм животных начал производить антитела, пишет газета Maaleht.

Иллюстративное ф ото: FlorianxGaertner / photothek.net / Global Look Press

"Молозиво обеспечивает телятам лучшую естественную защиту благодаря произведенным в организме матери антителам. Мы разработали технологию выделения антител из молозива и получили в итоге препарат, который можно использовать в качестве назального спрея против коронавируса", – сказал изданию руководитель проекта, почетный профессор Технологического института Тартуского университета Март Устав.

Готовый спрей уже опробовали 16 человек – через четыре часа после использования антитела сохранялись. Следующий шаг – получение разрешения на проведение двух клинических исследований.

Предполагается, что препарат под названием BioBlock поможет контролировать распространение вируса в многолюдных местах: в ресторанах, школах, на спортивных мероприятиях, в общественном транспорте, в коллективах.

Препарат разрабатывается при сотрудничестве нескольких предприятий: завода Chemi-Pharm, фирм Icosagen Grupp и Teadus ja Tegu, Университета естественных наук и Тартуского университета.

BNS