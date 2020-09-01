На инфочасе в Рийгикогу обсудили жизнь в сельских регионах Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 16:42 Просмотрено: 108

В среду на инфочасе член Рийгикогу Мерри Аарт задала министру государственного управления Яаку Аабу вопрос о региональной политике и планах государства по созданию условий для проживания в сельских регионах.

Фото: Postimees/Scanpix

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента. Аарт отметила, что во время кризиса многие переселились в деревню, но проживать там постоянно не могут – для этого нет подходящих условий. Она спросила, каковы планы государства по созданию привлекательной жилой среды в сельских регионах, чтобы люди захотели переехать туда и смогли там остаться.

По словам министра государственного управления, был разработан ряд мер, которые помогут привлечь людей в сельские регионы. Например, обеспечение доступа к широкополосному интернету; выделение средств на обеспыливание гравийных дорог, а также ряд программ по укреплению конкурентоспособности. Ааб также отметил, что три года тому назад была повышена доходная база местных самоуправлений. Туда было дополнительно направлено 200 миллионов евро.

По словам министра, в последние годы было открыто две новых региональных программы – для Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, в рамках которых применяются различные меры для развития местной среды и предпринимательства. По его словам, к концу года будет подготовлена программа деятельности по региональному развитию, в которой министерства и государственные учреждения распишут деятельность по развитию регионов за пределами Таллинна, Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа.

Ааб отметил, что в последние годы за счет средств Европейского союза по всей Эстонии были построены центры здоровья, в которых оказываются медицинские услуги первичного уровня. Но проблему здесь представляет поиск персонала. «Мы поддерживаем переселение в сельские регионы и на государственном уровне, но этого по-прежнему недостаточно. Чаще всего проблемой становится именно нехватка людей», – сказал он. В качестве положительной тенденции он отметил, что люди, возвращающиеся из Финляндии, зачастую хотят жить именно в деревне. В ряде регионов наблюдается прирост населения за счет миграции.

Премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Прийта Сибула о политической культуре, на вопрос Индрека Саара о справедливой компенсации больничных дней, на вопрос Михаила Лотмана о белой книге, на вопрос Мартина Хельме о полицейском государстве, на вопрос Айвара Кокка об акцизной политике и на вопрос Керт Кинго о правовом государстве.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало ответила на вопрос Хельмен Кютт о ситуации в социальной сфере в связи с пандемией и на вопрос Хельо Пикхоф о пенсионной политике.

BNS